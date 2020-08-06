美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）近期將訪問台灣，中國大陸外交部發言人汪文斌昨天表示，陸方已就此分別在北京和華盛頓向美方提出嚴正交涉，美方應停止與台灣發生一切形式的官方往來。對此，我外交部發言人歐江安反擊說，在中華人民共和國要批評其他國家之前，建議先看看他們內部發生的問題，當今大陸政府成了全球麻煩製造者（Global trouble maker）。

歐江安重申，中華民國台灣是主權獨立國家，台美關係緊密友好，我國與美國、理念相近國家交往、深化關係是天經地義、理所當然的事情，大陸政府無權置喙。中華人民共和國沒有一天統治台灣，自然無權在國際間宣稱代表台灣人民，只有民選台灣政府才可以在國際上代表台灣人民，這道理再簡單不過，如果要用虛晃的一個大陸原則強加其他國家與台灣人民，只會引起反感厭惡。

歐江安指出，在中華人民共和國要批評其他國家之前，建議先看看他們內部發生的問題，當今大陸政府成了全球麻煩製造者。我們看到武漢疫情隱瞞疫情禍延全球，造成1800萬人確診、70萬人死亡，看到大陸不斷跟台灣、日本、印度、南海國家挑起爭端、破壞現狀，造成區域緊張也企圖爭霸。

大陸政府對內，一直對他們內部人民限縮自由，從香港反送中、港版國安法，新疆維吾爾族、西藏人民的迫害，天主教、基督教、穆斯林、其他宗教等等一系列的壓迫、打壓，這些大家都看到了。

歐江安說，我們希望大陸在批評他國前，先看看內部發生什麼事，為什麼大家會對他們有厭惡感覺。呼籲大陸政府在國際間停止說三道四、干涉各國與台灣交往，並且還政於民、傾聽人民的聲音。

(中時 )