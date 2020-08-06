在宜蘭監獄服刑的林男向陳姓獄友借成人雜誌欣賞，因太喜歡其中3頁的某清涼美女照，竟偷偷撕下「珍藏」。陳姓獄友半個月後翻雜誌發現，氣得怒告侵占，林男應訊時稱「1本書要花200元太貴」才如此，且辯稱應僅算「毀損」，但檢方不買帳，仍依侵占罪嫌將他起訴。

根據起訴書，林男（64歲）因竊盜罪於去年入宜蘭監獄服刑，8月間時，他向同舍陳姓獄友借了數本成人雜誌，還書後，陳姓獄友發現其中3頁美女圖不翼而飛「慘遭」撕走，氣得控告林男侵占。

林男應訊時，坦承很喜歡那幾張美女圖，且1本雜誌要價200多元，他捨不得花錢，才會一時手癢撕下「珍藏」在枕頭下，強調自己的行為是「毀損」而非「侵占」。但檢方仍依原告所提，認定他已涉犯侵占罪嫌予以起訴。

據悉，台灣不少監所都允許受刑人家屬每月可寄送3本書，受刑人自己要向廠商訂購、接受郵寄也可，但若為成人雜誌，依規定須接受檢查，有裸露生殖器圖片的書籍必須沒收，三點不露的清涼照則不受限，受刑人可收書、欣賞。

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(中時新聞網)