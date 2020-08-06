男子羅育祥負責某保全公司的面試工作，竟利用職務之便，在人力網站邀約尋求打工的未成年少女，再以動物麻醉藥品迷昏，性侵名國中女生得逞，並拍下不雅照，犯行如同「保全版李宗瑞」。台北地院審結，依2次使少年被拍攝性交及猥褻行為之照片、影片罪，重判羅10年徒刑，可上訴。

判決指出，羅男擔任保全公司區經理，負責面試工作，竟伺機在人力銀行等網站搜尋未成年的求職少女，2018年5月間以打工面試為由，分別邀約2名15、16歲的國中女（A女、B女）生出來面試。

5月5日當天，羅男開車載A女他新北市住處拍攝實習照片，途中竟在飲料中摻入安眠藥物請A女喝，到住處後要求A女換上實習制服，待藥效發作，隨即出手性侵，並拍下與A女性交的照片。

羅男食髓知味，5月26日又約B女面試，載回住處後要求B女在制服內穿肚兜、絲襪及情趣內衣，並以同樣手法迷昏B女，拍攝不雅照；B女雖一度驚醒，羅男第一時間未得逞，但載B女回家時，見B女在車上昏睡過去，竟在車內手淫，把精液倒入B女口裡，後再帶往汽車旅館性侵得逞。

合議庭認為，羅男利用少女有經濟壓力、謀求工作的機會，僅為滿足個人私慾，以藥劑方式猥褻性侵，影響被害人身心發展，但考量已與被害家屬達成調解，相當程度彌補損害，2次罪行各判7年6月，應執行10年徒刑。

(中時 )