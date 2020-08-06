中國大陸四川省宜賓市1名59歲唐姓人妻，與6名男子保持不正當男女關係，後來她打算「金盆洗手」不再過這樣的日子時，卻遭其中一情夫威脅，她一怒之下在情夫的湯圓裡放老鼠藥，害他中毒身亡。日前，這名人妻因犯故意殺人罪和盜竊罪被宜賓中院判處有期徒刑14年。

綜合大陸媒體報導，2016年1月18日，四川省宜賓市一名雷姓男子被發現倒臥床上死亡，滿臉是血，警方調查發現男子胃中有老鼠藥成分，經檢驗證實雷男中毒而亡。經過追查，59歲的唐姓婦人涉有重嫌。

原來，唐女丈夫和子女平時都在四川成都以及浙江等地打工，她2015年3月與雷男相識，2人發生關係，進而發展成不正當男女關係。

唐女供稱，她想結束這段不倫關係，但雷男不同意還恐嚇她，2016年1月17日雷男邀請她來家中，唐女便趁機在雷男的湯圓裡摻入老鼠藥，「倒藥時，我還將黏在手上的藥舔了一下，沒有明顯味道。」。

幾分鐘後，雷男說頭昏，便把衣服褲子脫了到床上躺著，又過了幾分鐘，雷男在床上說身體很不舒服，她問他要不要叫醫生，雷說不用，並稱第二天他要去買豬，還要去走親戚，叫她先回家。唐女離開前還順手拿走對方口袋人民幣4207元（約新台幣1萬7657元）。唐女供稱只是想教訓一下對方，沒想到竟釀成命案。

2016年3月唐女涉嫌故意殺人罪被逮捕，辦案人員透露，唐女與當地6名男子都有不正當的男女關係，其中還有1名男子稱，這種關係維持4、5年，「每次發生關係後，我都要給她20、30元（約新台幣83元至125元），過夜就給100元（約新台幣419元）」，2020年6月唐女因故意殺人罪及竊盜罪被判處有期徒刑14年、處罰金4000元（約新台幣1萬6788元），同時還要賠償雷男家人死亡造成經濟損失22849元（約新台幣9萬5899元）。

(中時新聞網)