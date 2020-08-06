免費暢玩的多人線上戰艦對戰遊戲《戰艦世界》（World of Warships）今天正式發表0.9.7版本更新，四艘德國航空母艦將正式加入遊戲，開放讓所有玩家研發，分別為IV 階Rhein、VI階 Weser以及VIII 階August von Parseval以及Ｘ階Manfred von Richthofen。

0.9.7版本更新中，全新「德國海軍」收藏將首次登場，收藏由六個頁面組成，每個頁面含六個元素，包括戰艦、飛機、人物及標誌、獎章與制服。玩家可透過收集這系列收藏，進一步了解關於 20 世紀上半葉的德國海軍歷史。完成「德國海軍」收藏的玩家則可以為收藏的德國戰艦安裝第二面旗幟並使用替代迷彩。玩家將能在「德國海軍」貨櫃中找到第一個收藏元素，其餘的元素則可透過完成推進指令或每日貨運中獲得。

德國航空母艦分支中的飛機大部分是在第二大戰準備階段或第二大戰期間所計畫或建造，巡航速度較高但血量偏低，所投擲的魚雷速度很快，射程短，對敵方造成中等傷害。另外，對艦攻擊機具備新型彈藥 — AP 火箭，在成功命中敵方裝甲區域時能造成大量傷害。

0.9.7版更新官方影片(影片取自 YouTube/World of Warships Official Channel)

除了德國航空母艦外，三艘全新戰艦也將於0.9.7版本更新中推出，分別為IX階德國主力艦Pommern、VI 階德國巡洋艦Erich Loewenhard以及X階蘇聯主力艦Slava。Pommern 具備不錯的裝甲、強大的副炮、「水底搜索」消耗品和魚雷武裝，適合近距離戰鬥中。Erich Loewenhardt的轟炸機具備 HE 炸彈，魚雷的射程更長但速度較慢。Slava的裝甲較不出色，但火炮的精準度很高，適合遠距離戰鬥。

0.9.7版更新還將推出全新3對3排名戰衝刺模式，玩家須使用IX階戰艦參加戰鬥。在軍械庫中的「研發局」分頁也新增了部分戰艦的獨特升級品，Hamburg港口與其他技術也皆以被更新。

(科技)