美股消息面：

1.美中緊張局勢升高，以及投資人看好各國可望推出更多財政激勵措施，進一步強化了避險資產的吸引力，帶動國際金價連續第二天改寫歷史高價，並站穩每盎司2000美元大關。周三收盤，紐約12月期金收漲1.4%，報每盎司2049.3美元，再創歷史新高。現貨金收漲1.59%，為2040.4美元，盤中最高升至2057.5美元，再創新高。

2.美國原油庫存跌幅超出預期，帶動國際油價連漲第4天，紐約期油收漲49美分或1.2%，為每桶42.19美元，盤中最高升至43.52美元。倫敦布蘭特期油收漲74美分或1.7%，為每桶45.17美元，盤中最高升至46.23美元。

3.美國能源情報署（EIA）公布，上周美國原油庫存減少737.3萬桶，遠超出市場預期的減少300.1萬桶。汽油庫存增加41.9萬桶，市場預估為減少17萬桶。餾分油庫存增加159.2萬桶，超出市場預估為增加27.9萬桶。上周美國煉廠產能利用率升高0.1個百分點，原油進口量增加125.6萬桶/日。

4.美國供應管理協會（ISM）公布，美國7月非製造業活動指數升至58.1，優於市場預期的55與6月的57.1，並創下一年新高。其中新訂單分項指數為67.7，較6月的61.6進一步攀升，並創下歷史新高。就業分項指數從6月的43.1下滑至42.1。ISM表示，新訂單增至歷史新高，意味著7月美國龐大的服務業動能增強，惟就業減少印證勞動力市場復甦放緩的情況。

5.美國人力資源服務公司ADP公布，美國7月民間就業僅增加16.7萬個，遠不及6月的增加236.9萬個及市場預估的增加120萬個。

(時報資訊)