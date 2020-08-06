華碩(2357)與秀傳醫療體系攜手成立「華碩·秀傳AI醫療創新中心」，投入AI平台與AI專家，整合秀傳大數據、醫療資源及秀傳亞洲遠距微創手術中心經驗，加速AI臨床應用。未來除建置秀傳AI醫療平台、定期舉辦醫用AI訓練，並以秀傳醫療體系醫院為示範場域，打造國際級AI醫療訓練中心，促進台灣醫療數位轉型。在台大前校長陳維昭、華碩集團總裁曾鏘聲，及秀傳醫療體系總裁黃明和見證下，由華碩營運長謝明傑與秀傳醫療體系執行長黃靖媛簽署合作協議。

華碩營運長謝明傑表示：「華碩近年積極投入AIoT事業，擁有500位AI、雲端軟體人才，秀傳以創新聞名、微創手術中心更是亞洲標竿，很榮幸共創新局，期許華碩．秀傳AI醫療創新中心能成為台灣醫療發展的推進器！」

秀傳醫療體系執行長黃靖媛也表示，「秀傳深耕醫療資訊30餘年，龐大珍貴的醫療資料，加上5000名醫護人員與200位資訊人才，串聯日本研究團隊與以色列新創公司，結合華碩堅強的AI團隊，完成秀傳數位轉型，深化國內智慧醫院的服務，落實Taiwan Can Help理念。」

華碩與秀傳自2012年起，攜手打造百萬病歷上雲端、智慧病房、防疫手錶、遠距照護服務，以及國際臨床醫療大數據等創新應用。此次華碩．秀傳AI醫療創新中心成立，開啟以AI為核心的全新合作篇章，期能實踐精準醫療願景。

(時報資訊)