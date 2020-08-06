國會SOGO貪汙收賄案，使得多位立委身陷其中，而時代力量前主席徐永明更因涉案，導致時力黨內動盪不安，不僅徐永明本人請辭退黨，更連帶多位現任議員不滿黨內作法，紛紛宣布退黨；而退黨議員林穎孟更爆料，黨內想討論徐永明案「還得簽署本票以及保密協定」，直呼誇張！

林穎孟受訪時指出，時代力量紀律委員會要排定徐永明案時，卻要求紀律委員必須先簽署保密條款及本票，「若有委員對外說明討論相關會議內容，就要賠償並負擔刑事責任」，這個做法讓她們無法接受，難道要求徐永明到紀律委員會說明有這麼困難嗎？需要簽署本票擔保？

事件爆發後，時代力量黨內極力捍衛徐永明的清白，這讓林穎孟相當難以苟同，並批評時力的「放話文化」，既然有人要求她與黃郁芬離開，「那麼她們就成全這個黨」。

時代力量黨內的風風雨雨讓網友看傻了眼，引發討論，直呼「又是一個內鬥內行的黨」、「時力GG」、「啊黃國昌人呢」、「錢袋力量當場爆開」。

(中時新聞網)