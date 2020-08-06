黃海波見高圓圓現身，感動噴淚。（圖／翻攝自real黃海波、搜狐娛樂微博）

43歲大陸男星黃海波過去以《媳婦的美好時代》、《咱們結婚吧》走紅，因此被冠上「國民老公」封號，6年前他驚爆涉嫖娼案，還傳他召妓招到變性人。當年他接受6個月收容教育後便赴美國與女友結婚生子，最近網上傳出一段疑似他過去在片場慶生影片，女神高圓圓還親自捧蛋糕為他祝賀，讓他感動當場落淚。

黃海波6年前在事業高峰期被爆嫖妓被捕，聲勢一落千丈，他出獄後和女友曲柵柵在美國結婚生子，近年才回到大陸，去年知名導演劉江爆料，指黃海波近來雖轉幕後工作，但生活十分拮据，「已經快揭不開鍋了，現在靠父親的養老金生活」，並曝黃海波當年是被人設局才捲入醜聞。

近日網上傳出一段高圓圓過去為黃海波慶生的舊影片，可見高圓圓穿著亮色上衣捧著大蛋糕驚喜現身，讓黃海波嚇到，邊噴淚邊用手摀著自己的臉，後來站起來向周遭人90度鞠躬，相當感動。對此，網友回應：「黃海波真的可惜了」、「都三百年前的視頻翻出來想說什麼」、「友誼長存」。

(中時新聞網)