為持續宣導源頭減量的重要性，北市環保局宣布，將自備環保餐具活動延長到12月31日。（台北市環保局提供／陳彩玲台北傳真）

近年北市環保局致力於推動環保夜市，今年6月因應疫情影響，更在寧夏夜市和南機場夜市推出，自備環保餐具即可兌換50元折價的活動，活動原定為期2個月，為持續宣導源頭減量的重要性，北市環保局宣布，將活動延期到12月31日。

自2017年寧夏夜市多數攤販將一次性餐具，全面改成玻璃、陶瓷及不鏽鋼等，被譽為「環保夜市龍頭」，北市環保局更在6月5日起，於寧夏夜市推動自備餐具享優惠活動，鼓勵民眾養成外帶消費自備餐具的習慣。

資源循環管理科科長林鈺惠表示，今年受疫情影響，多數民眾前往夜市選擇外帶，導致一次性餐具的需求大增，因而推動優惠活動。此外，更針對夜市環境、汙染防治設備及資源回收設施等加以提升，創造健康環保的新飲食文化。

林鈺惠指出，寧夏夜市自備餐具享優惠活動迄今已有約5000人參與，因得到民眾熱烈迴響，北市環保局宣布，將活動延期到12月31日，此外，南機場夜市也在7月24日開始推動優惠活動，活動為期2個月，於9月24日結束。

活動期間，民眾只要在寧夏夜市自備一個餐具或容器，購買一份商品，參與活動店家外帶消費，即可獲得1點，集滿5點即可前往寧夏觀光夜市協會兌換50元折價券，於參與活動店家折價使用，現場也有張貼活動資訊提供民眾參考。

(中時 )