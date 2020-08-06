洋基隊今日與費城人進行雙重賽，2戰都炮聲隆隆，不僅已經連續11戰敲出全壘打，打破隊史紀錄，尤其渥特(Luke Voit)在第2戰的全壘打為球隊先馳得點，這也是開季前11戰所累積的第23轟，再度刷新隊史紀錄。

雙重賽第1戰，雖然洋基面對費城人以7比11落敗，不過陣中賈登納(Brett Gardner)、「法官」賈吉(Aaron Judge)雙雙開轟，延續連續開轟場次；第2戰2局上半渥特敲出陽春炮，這一棒打破隊史2項紀錄，改寫1999年隊史寫下的開季連10場開轟紀錄，並以累積23轟刷新去年前11戰有22轟的紀錄。

「我們球隊沒有極限！」渥特這轟意義非凡，他在稍早接受美媒訪問時也說，「每個人都能敲出長打，能上壘也能獲得保送，我們不會追打壞球，這能給對手重傷害。」

洋基本季23轟裡面，屬賈吉貢獻最多，他目前已敲出7轟，暫居大聯盟全壘打王，此外渥特也有4轟表現。大聯盟連續開轟場次紀錄，是去年由水手隊所寫下的連20場，洋基目前已達標一半，有機會挑戰大聯盟紀錄。

(中時 )