立法院內政委員會召委陳玉珍（右）6日率團考察陸委會，關注陸配子女（小明）、團聚陸配、陸生返台議題。由於雙方對考察是否公開媒體採訪有意見，協調後，考察團與被考察的陸委會主委陳明通（左）、海基會等列席官員步行至立法院內政委員會，接受立委提問。（劉宗龍攝）

立法院內政委員會召委陳玉珍6日率團考察陸委會，關注陸配子女（小明）、團聚陸配、陸生返台議題。由於雙方對考察是否開放媒體採訪有意見，協調後，陸委會主委陳明通（見圖）、海基會等列席官員轉赴立法院內政委員會，接受立委提問。（劉宗龍攝）

立法院內政委員會召委陳玉珍（右）6日率團考察陸委會，關注陸配子女（小明）、團聚陸配、陸生返台議題。由於雙方對考察是否開放媒體採訪有意見，協調後，陸委會主委陳明通（左）、海基會等列席官員轉赴立法院內政委員會，接受立委提問。（劉宗龍攝）

立法院內政委員會召委陳玉珍6日率團考察陸委會，關注陸配子女（小明）、團聚陸配、陸生返台議題。由於雙方對考察是否開放媒體採訪有意見，協調後，考察團與被考察的陸委會主委陳明通、海基會等列席官員步行至立法院內政委員會，接受立委提問。

立委針對於陸生回台政策急轉彎進行提問，陳明通回應指，是教育部把過去舊的東西「做成想像就往前推」，沒有送到由行政院長蘇貞昌主持的國境管理會議處理。陳玉珍也追問開放小明、陸生回台時程，陳明通僅答因疫情動態，「在適當時程」開放。

(中時 )