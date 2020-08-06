陸委會不同意開放採訪考察 陳明通步行至立法院接受立委提問 17:592020/08/06 中時 劉宗龍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 立法院內政委員會召委陳玉珍6日率團考察陸委會，關注陸配子女（小明）、團聚陸配、陸生返台議題。由於雙方對考察是否開放媒體採訪有意見，協調後，考察團與被考察的陸委會主委陳明通（中）、海基會等列席官員步行至立法院內政委員會，接受立委提問。（劉宗龍攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立法院內政委員會召委陳玉珍（右）6日率團考察陸委會，關注陸配子女（小明）、團聚陸配、陸生返台議題。由於雙方對考察是否公開媒體採訪有意見，協調後，考察團與被考察的陸委會主委陳明通（左）、海基會等列席官員步行至立法院內政委員會，接受立委提問。（劉宗龍攝） 立法院內政委員會召委陳玉珍6日率團考察陸委會，關注陸配子女（小明）、團聚陸配、陸生返台議題。由於雙方對考察是否開放媒體採訪有意見，協調後，陸委會主委陳明通（見圖）、海基會等列席官員轉赴立法院內政委員會，接受立委提問。（劉宗龍攝） 立法院內政委員會召委陳玉珍（右）6日率團考察陸委會，關注陸配子女（小明）、團聚陸配、陸生返台議題。由於雙方對考察是否開放媒體採訪有意見，協調後，陸委會主委陳明通（左）、海基會等列席官員轉赴立法院內政委員會，接受立委提問。（劉宗龍攝） 立法院內政委員會召委陳玉珍6日率團考察陸委會，關注陸配子女（小明）、團聚陸配、陸生返台議題。由於雙方對考察是否開放媒體採訪有意見，協調後，考察團與被考察的陸委會主委陳明通、海基會等列席官員步行至立法院內政委員會，接受立委提問。 立委針對於陸生回台政策急轉彎進行提問，陳明通回應指，是教育部把過去舊的東西「做成想像就往前推」，沒有送到由行政院長蘇貞昌主持的國境管理會議處理。陳玉珍也追問開放小明、陸生回台時程，陳明通僅答因疫情動態，「在適當時程」開放。 (中時 ) #考察 #立法院 #陸委會 #內政 #內政委員會 也許您會感興趣 推薦閱讀 新科立委難入「熱門」經委會 徐永明曾經「保送」陳超明當召委 21:232020/08/05 政治 國家人權委員會啟動 監委高涌誠兼任副主委 20:112020/08/05 政治 國家人權會 高涌誠兼任副主委 04:102020/08/06 政治要聞 教育部反悔讓陸生來台 陳玉珍要求政府說清楚 19:482020/08/05 生活 洪秀柱、董智森肯定雙城論壇 籲藍執政縣市跟進舉辦 11:012020/08/06 政治 徐永明涉賄風波 時力決策委員總辭3週內改選 19:402020/08/05 政治 新黨質疑李登輝路線 反問蔡英文一句話 10:562020/08/06 政治 陸生返台急轉彎 陸委會再將球踢向教育部 14:402020/08/06 兩岸 前時力黨主席裁定80萬交保 時力：將要求徐永明盡速說明 16:022020/08/04 政治 陳菊盼監察院透明開放 監委對修法有共識預計下會期提出 22:242020/08/04 政治 政治熱門新聞 根本只是怯戰神！賴品妤怒轟黃國昌：秋什麼秋？ - 政治 攻擊韓的人現形了 夏春湧諷：他們不止怕韓 更怕被關到死 - 政治 進化了？觀察陳其邁團隊舉動 羅友志預言補選票數差距 - 政治 一刀斃命？論文案許淑華秀有力證據：穿越時空打臉 - 政治 3立委收押照片 媒體人看出玄機：破口在他身上 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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