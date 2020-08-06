彰化縣政府斥資斥資1億3000多萬元在伸港慶安水道，興建彰化縣自然生態教育中心要啟用了。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣政府斥資斥資1億3000多萬元在伸港慶安水道，興建彰化縣自然生態教育中心要啟用了。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣政府斥資斥資1億3000多萬元在伸港慶安水道，興建彰化縣自然生態教育中心要啟用了，內部搶先看。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣政府斥資斥資1億3000多萬元在伸港慶安水道，興建彰化縣自然生態教育中心要啟用了。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣政府斥資斥資1億3000多萬元在伸港慶安水道，興建彰化縣自然生態教育中心要啟用了。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣政府斥資斥資1億3000多萬元在伸港慶安水道，興建彰化縣自然生態教育中心，水岸、搭配純白絕美建築，還有風機，被譽為白色海豚屋，構築了夢幻浪漫美景，成了最夯的打卡和拍婚紗熱點，招商卻歷經3次流標，但遊客都等不及了，彰化縣政府訂於8月8日舉辦啟用典禮，先由縣府派員進駐，活化一樓遊客服務中心，提供販賣機。

彰化縣自然生態中心歷經波折，今年7月才通過驗收，但招商作業從2019年9月就開始啟動，優先定約1000萬元，以一樓展覽設施含環境設備AR、VR等實境設施，及室內主題裝飾，投資金額不得低於600萬，固定年權利金10萬元。但至今已經歷經3次流標。

「為什麼商機不被看好？」遊客頻頻呼喚可不可進去參觀？提供使用洗手間的籲求聲浪更高，縣府雙頭並進，一邊檢討標案內容，持續招商，一邊著手準備在驗收通過後，先行開放，由縣府派員進駐，8月8日下午2點舉辦啟用典禮，當年將安排戶外水上救援演練表演，未來朝向透過水上活動，帶動人潮，活絡生態展演中心使用人氣，帶動商機。

「慶安水道真得好美，是彰化冬山河！」風光好鄉的線西鄉，已經連續3年在慶安舉辦獨木舟嘉年華活動，掀起驚豔，今年適逢生態中心啟用，就挑在當天8月9日舉辦獨木舟免費體驗活動，活動從上午9點開幕，還有兒童戲水區、農漁產品展售，提供霜淇淋、在地好吃美食免費品嘗，發完為止，並宣導建立清廉政府。獨木舟現場報名，額滿為止。

地方聯手企盼讓更多人來體驗慶安水道好風光，欣賞濱海生態之美，這次生態中心啟用，縣府首檔先安排縣內攝影家、教師的生態照片展，爾後將和國立科博館合作安排展覽。

(中時 )