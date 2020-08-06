時代力量前主席徐永明涉入收賄案，過去揭弊、打貪形象受挫，徐永明昨自行宣布退黨，該黨台北市議員林穎孟、黃郁芬也哽咽宣布退黨，還爆料被黨內要求保密協議、簽本票。過去太陽花學運與時力並肩作戰的民進黨立委賴品妤今在臉書痛批，時力只會利用年輕人，「有利用價值就品妤、是有理想的年輕人，理念不合就是政二代出來辯論」，選舉結果已證明，誰從頭到尾誰是都在說謊的政客。

時力因徐永明涉賄案聲勢大跌，公信力備受質疑，過去曾任前時代力量立委林昶佐（現無黨籍）助理的賴品妤表示，時力或者說把持黨機器的黨公職們，過去在學運期間叫學生做牛做馬，然後當年輕人理念不同，在別的政黨參選時，馬上變一張臉什麼話都說的出來，政二代出來辯論，抹黑公開的民調是假民調，甚至連「新北市第十二選區民調三分天下」這種天大的謊言都說的出口。

至於有時力支持者批評賴品妤是政二代，賴品妤炮轟時力，「有利用價值就是品妤、是有理想的年輕人，理念不合就是政二代出來辯論」，政二代又怎麼樣，以前呼來喚去的政二代好使喚嗎」？

賴品妤也把矛頭指向前時力立委黃國昌「烙跑」，賴品妤表示，當初她在離選舉剩3個月時，一肩扛起康乃爾博士、台北大學法律系副教授烙跑的新北市第十二選區，黃的支持者卻一天到晚戰學歷，戰到整個選區拱手讓人，戰到你的學生當選，還要吃下一大票過去沒有做完的選服跟基礎建設，現在是很秋是不是？打假除怪才知戰神根本只是怯戰神，這群人現在是在秋什麼秋？

賴品妤也提到，當初有偏激支持者一直明示暗示她炒房炒地皮，請問一個財產申報16萬元跟一台車的立法委員炒什麼房？紙紮屋？她專門炒紙紮屋，燒給你最豪華的那種。

(中時 )