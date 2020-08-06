陸股三大指數今日小幅開高後，震盪走低。截至午間收盤，滬指報3,364.79點，跌0.38％；深成指報13,821.44點，跌1％；創業板報2,811.73點，跌1.7％。

從盤面上看，病毒防治、疫苗概念股持續下挫，數位貨幣類股走高，滬深兩市半日成交額超人民幣8,000億元。

(工商 )

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