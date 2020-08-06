Karencici將於14、15日分別在台中及台北Legacy舉辦「膠原蛋白滿出來」，近日也如火如荼地為音樂會積極做準備，為了這場音樂會，Karencici已經養成早睡早起、每天開嗓的習慣，她自爆心情既興奮又緊張，最近為了要讓自己紓壓，靠是報復性進食、購物。與一般女歌手在接近演出前會開始忌口不同，Karencici反而逆勢大嗑炸食，也在音樂會籌備期間買了五十件衣服和配件，她笑說：「這陣子密集練團之餘也愛上網拍，開包裹開到手都要抽筋了！」

她坦言隨著開唱時間越接近就越興奮：「這是第一次的個人大型演出，參與了很多細節，有部份的視訊素材也是我拍攝的，很期待觀眾們可以親自感受到音樂和視覺的火花！」並透露許多節目橋段都會很驚喜，甚至考慮要把自己在Instagram上的「ㄎㄧㄤ」片搬上舞台即興重現，更加碼宣布台北場將邀請李友廷擔任演出嘉賓。

相識已久的Karencici與李友廷，在音樂上一直有密切的合作，今年初Karencici還為影集「誰是被害者」片尾曲翻唱李友廷的代表作《誰》，交情頗好的兩人卻少有一起同台演出的機會。此次舉辦個人專場，Karencici便親自傳訊息向李友廷提出邀約，並預告會首次一起合唱《誰》，至於會演唱哪個版本，Karencici賣關子表示：「大家到現場就知道了，你們絕對不會失望的。」李友廷則是打趣地說：「Karencici的嘻哈風格很強烈，有點擔心我帶一把木吉他出現在她的音樂會上會不會太突兀？」但相信兩個人長時間累積下來的好友默契，一定能帶給歌迷們最驚喜的表演。

(中時 )