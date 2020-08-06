近來，打壓華為似乎成為一股「流行」，而這股風潮開始蔓延到娛樂圈。瑞典流行音樂女歌手莎拉．萊森（Zara Larsson）日前語出驚人表示，近幾個月已經停止為華為代言手機，他更強調，「中國不是一個善良的國家」。對此，華為回應，雙方合約已按期解除。

據法新社4日報導，萊森當日在接受瑞典電視四台採訪時表示，她已於幾個月前停止為華為的手機產品代言；她在節目中宣稱，「回頭看，從專業和個人角度，這並不是我職涯中做過最明智的交易」；她還說，終止與華為合作是因為，「中國不是一個善良的國家，我希望在新疆、TikTok或香港問題上，能站出來說話，但幫華為代言會讓我陷入兩難處境」。

對於突如其來的中止宣言，華為瑞典分公司旋即回應稱，萊森的代言合約有時間期限，去年已終止，並「感謝萊森的合作。」

報導稱，萊森的態度跟去年代言時截然不同。去年4月，她與華為簽約，並對華為讚賞不已，她接受雜誌訪問時表示，「很喜歡華為的行銷活動，以及華為傳遞出的訊息」；對於華為遭受西方多國打壓，萊森則表示，「並不是非常了解，我只關注在手機上；除此之外的事我不想評論，因為這和我無關。」

對於萊森的表態，許多粉絲與網友都表示「霧裡看花」，有人質問「萊森是如何考量人權和金錢關係？」；另有人質疑她是藉由抵制華為來炒作熱度；甚至有人抨擊她是言行不一，就像「牆頭草」。不管萊森是什麼原因出來高調抵制華為，但可見的是，對於大陸企業的抵制行為，已經擴散到了娛樂圈。

(旺報 )