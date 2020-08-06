美國衛生部宣布部長阿札爾（Alex Azar Ⅱ）部長將率團訪問台灣，是1979年以來訪台層級最高的美國內閣官員。對此，國民黨立委馬文君認為，樂見在疫情上與美國有更多合作，盼不要有政治操作與考量。此外，教育部昨發出公告，宣布境外生全面解禁，但排除陸生。對此，前國民黨立委陳學聖感嘆表示，同樣都是特例，卻差很大！他說從特例的不同，違反人道普世價值，民進黨政府是否也在防疫中，陷在玩弄政治的喜悅。

針對美國衛生部長阿札爾將率團訪台一事，馬文君認為，親自來台的政治宣示意義大於實質意義，認同台灣應該跟世界各國在防疫上一起合作，也樂見於台美關係密切。但考量美國疫情嚴峻，新冠病毒也存在很多未知數，是否要冒險讓美國官員在不用隔離狀態下來台，應該要謹慎考慮，別為政治宣示意義反釀防疫破口。

此外，教育部昨發文給各大學，自本月5日起，開放所有境外在學學位生來台就學。未料，昨傍晚急轉彎，教育部次長劉孟奇表示，因兩岸事務主管機關基於目前兩岸情勢發展，要求再做考量，因此教育部決定這波不開放陸生舊生返台就學。

針對這兩事，陳學聖在臉書撰寫「同樣都是特例，卻差很大！」一文，他指出，歡迎美國衛生部長阿札爾來訪！衛福部長陳時中說這是「外交豁免泡泡」，意思就是說這是特例。陳學聖示警，病毒是沒有分國界、人種、膚色，一視同仁侵入。美國目前仍是疫情重災區，即使是美國總統川普也可能確診，美國衛生部長之所以能夠「豁免泡泡」來台，「簡單說，就是政治」。

陳學聖也提及，其他外籍生可以解禁，仍不准陸生返台，用防疫觀點，一定找不到答案，因為這也是政治，也是特例，差別在只管制中國大陸。陳學聖感嘆表示，從特例的不同，違反人道普世價值，「民進黨政府是否自己也在防疫中，沈陷在玩弄政治的喜悅！」

(中時新聞網)