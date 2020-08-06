年年與孩子相擁過節，對癌爸「阿育」來說是好不容易掙來的幸福！原是物流司機的二寶爸「阿育」，為養家即便罹癌4期仍撐病體工作拒絕治療。陽光基金會社工長達2個月跟車苦勸，終以同為人父的心打動阿育決定面對手術，術後陽光連結經濟補助、職業訓練等資源幫助阿育一家，如今阿育如願重返職場為民服務，與家人共享天倫之樂！

物流司機阿育前年底，因口腔潰瘍疼痛日久不癒就醫，隔年確診頰黏膜癌第4期，熬過第1次化療後，醫生勸他開刀切除病灶；阿育害怕家計斷炊拒絕治療，仍撐病體送貨；經醫院轉介陽光基金會介入關懷。

服務超過500個口友家庭的陽光中區中心社工葉祖欽表示，「同為二寶爸，不希望有任何孩子失去父親。」他以同為人父心情，持續2個月在新社山內跟車苦勸阿育「治療才有希望」，終打動阿育面對手術切除病灶，說起這段經歷，阿育說「被陽光社工感動，想起自己最大的心願就是陪著兒女長大，才有勇氣面對！」

陽光社工並提供營養品與經濟補助協助阿育一家渡過難關，待病況穩定後，連結職訓資源進行大客車駕駛培訓，順利於今年5月考取證照，日前正式成為公車司機為民服務，阿育說「天天回家看見孩子笑容就是最棒的禮物！」。

陽光基金會中區中心主任劉淑翎說，在台灣每1.24小時就有1位男性罹患口腔癌。口癌爸爸們通常是家庭經濟支柱，一旦因病倒下家人頓失依靠，陽光透過社工、治療師、護理師等專業團隊，提供口腔癌病友在營養、經濟、復健、心理等服務，讓跟阿育有同樣境遇的癌爸們有機會實現陪伴孩子成長的心願！」

劉淑翎強調，陽光基金會正籌募「口腔癌病友服務計畫」，邀請民眾捐款支持，亦可以紙本振興券或綁定信用卡、行動支付將振興券回饋金給陽光基金會，愛心專線（02）2507-8006分機511洪小姐。

(中時 )