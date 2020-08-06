中國《英雄聯盟》LPL夏季例行賽已進入第10周（本季賽事的最後1周）賽事的後半段，爭奪季後賽席位的戰爭，進入白熱化階段。依據LPL賽制，聯盟17支隊伍只有例行賽戰績前8名的隊伍能晉級季後賽。按往例，例行賽勝率超過50%的隊伍（每支隊伍分別要在例行賽進行16場比賽，取得其中9場比賽的勝利，勝率即超過50%）晉級季後賽的可能性較大。截至8/5，在各隊的剩餘比賽場數僅有1～2場的情況下，確定已經取得季後賽席位的隊伍有6：滔博電競、京東電競、iG戰隊、蘇寧易購、V5戰隊、LGD戰隊。至於晉級季後賽的最後2支隊伍，將會在WE戰隊、趣加鳳凰、RNG戰隊等3支隊伍中產生。目前戰績排名第8，在晉級季後賽邊緣的趣加鳳凰，是否能如願打入季後賽？以下是相關情勢分析。

LPL夏季例行賽戰績排名前10的隊伍（截至8/5）

趣加鳳凰（FPX）將在本周日（8/9）進行他們在本季的最後1場比賽，對手是目前戰績排名第4、已確定晉級季後賽的蘇寧易購（SN）。這場比賽對FPX非常重要，若能取勝，FPX將能以10勝的戰績晉級季後賽。但若未能取勝，FPX是否能晉級季後賽，需視RNG戰隊能否拿下他在本賽季最後2場比賽的勝利，說明如下：

1. FPX若能取勝，無論是以2：1或2：0取勝，FPX都能以10勝的戰績晉級季後賽。

2. FPX若未能取勝：

(1) 若以0：2輸給SN，FPX的戰績為9勝7敗，淨勝局數為2（= 4 - 2）。

(2) 若以1：2輸給SN，FPX淨勝局數變為3（= 4 + 1 - 2）。

3. 承2.，RNG若在接下來的2場比賽中：

(1) 取得1勝，僅有8勝的戰績仍不敵FPX目前9勝的戰績，FPX、WE戰隊都能以9勝的戰績順利晉級季後賽。

(2) 取得2勝，即使2場比賽皆以2：1的比數取勝，RNG至少能取得5【= 3 + （2 - 1）x 2】的淨勝局數，依據戰績相同比淨勝局數的規則，RNG仍能擠下FPX，晉級季後賽。

4. RNG在接下來2場比賽的對手，分別是嗶哩嗶哩、俠盜勇士，2隊在本季的戰績均不甚理想，分別佔據戰績榜上的第12名、第13名，且2隊近況不佳、近期皆苦吞2連敗。換句話說，RNG的贏面不低。

5. 另一方面，WE戰隊（WE）目前9勝6敗、淨勝局數是6，剩餘的最後1場比賽對上的是滔博電競（TES），若能取勝，將能以10勝的戰績晉級季後賽；若未能取勝，即便是以0：2的方式輸給TES，9勝7敗、淨勝局為4的戰績也能擠下輸給SN的FPX，晉級季後賽。

總之，FPX面對RNG有可能在接下來的比賽拿下2勝，以及WE幾乎可說是穩坐季後賽席位的局勢下，與SN的這場比賽，有著非贏不可的壓力。

FPX作為2019全球總決賽的冠軍隊伍，本季的成績實在不盡理想，季初戰績勝負參半，隊伍狀況最差時，在賽事第6周及第7周，甚至繳出4連敗的成績，上路選手Khan與FPX其他成員的配合問題，再度浮上檯面，看來FPX重金禮聘的前韓國T1戰隊成員Khan，似乎未能帶領FPX再創巔峰。眼看晉級季後賽的可能性越來越低，FPX果斷決定調整陣容，讓老將GimGoon再次披掛上陣，力挽頹勢。在第8周、第9周及本周一（8/3）的4場比賽中，GimGoon的表現也未讓FPX失望，幫助接連拿下勝利，繳出4連勝的成績，也讓FPX再次看見晉級季後賽的曙光。

SN在最近的9場比賽中，取得8連勝的戰績，中路選手Angel與打野選手SofM兩人作為團隊進攻的發動機，中野聯動掌握比賽節奏，在比賽中為團隊創造領先對手的機會，經常是SN能取得連勝的重要關鍵。然而，SN在上周四（7/30）與TES的比賽，最終以0：2吞敗，連勝紀錄中止。該場比賽，SN面對本季排名第3、勝率近8成的強敵TES，輸給強敵毋須難過，但連勝的氣勢被中斷、加上中路選手Angel在該場比賽的狀態明顯不佳，恐成為SN在後續比賽中獲勝的隱憂。

本周日（8/9）下午5點FPX與SN的比賽，SN雖然在本賽季的整體表上現優於FPX，無論是進攻和經濟效率，或是視野和資源控制等指標，SN在聯盟裡的排名幾乎都在FPX的前面，但FPX在GimGoon回歸後，以去年全球總決賽的冠軍陣容取得4連勝，士氣正旺，且有絕對不能輸的壓力，或許能再發揮出預想之外的戰鬥力，期待FPX的表現，推薦投注「不讓分玩法－趣加鳳凰」。

(中時新聞網)