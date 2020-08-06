中天新聞 法官朱家毅隻身53小時對陣 「王牌律師團」遭扳倒

民進黨立委蘇震清、國民黨立委廖國棟、陳超明等7人確定羈押禁見，這場歷時53小時的羈押庭大戰，據悉，被告立委和前太平洋流通公司董事長李恆隆請來的王牌律師團非同小可，都大有來頭。不過，這回他們卻踢了大鐵板，因為遇上了法官朱家毅。朱家毅一人開庭53小時，最後扳倒豪華律師團，順利將三名現任立委收押。

檢調偵辦立委集體收賄案，蘇震清等8名被告在地檢署拘留所歷經5天4夜，號稱創下司法史紀錄最長的羈押庭，檢方懷疑李恆隆為奪取SOGO經營權，行賄5名卸任、現任立委價金初估共約3150萬元，台北地檢署對李、立委蘇震清共8人聲押禁見。

據《中天新聞》報導，這場聲押庭大戰，其實被告立委們，都請來了王牌律師，尤其是李恆隆請來知名的杜英達，他曾擔任過6年檢察官，就是負責經濟犯罪肅貪。審理初期，還幫李恆隆的送錢行為，冠上「正義」兩字。但當8月4號法院宣布聲押結果時，卻不見杜英達人影，似乎預知這場大戰可能大勢已去。

杜英達和這群王牌大律師之所以踢到大鐵板，是因為遇上了法官朱家毅。朱家毅10年的法官資歷，司法官49期，辦過黃世銘洩密案、接觸過太陽花學運案和劉喬安仲介賣淫案。據悉，朱這次一個人獨自開庭53小時，寫了8分裁定書，最後順利將三名現任立委收押。

對此，得知消息的網友表示，「貪污就貪污，打什麼官司啦，浪費國家資源」、「爽啦！通通給他關到死來為止即可」、「檢方拿出足夠證鐵，讓法官給予判刑」。

(中時新聞網)