全台專櫃保養品市場上半年受到疫情衝擊，總體衰退在一成以上，業績正成長品牌相對稀少；平均客單都在萬元上下的嬌蘭GUERLAIN台灣總經理高玉如指出，今年專櫃市場辛苦，但嬌蘭新品持續穩住實體店，且自二年前啟動線上電子商務，開發25歲年輕族群商品包括神蜜水、香水等，上半年透過官網銷售，更是業績翻2倍，挹注嬌蘭在上半年業績成長15%。

為歡慶法國嬌蘭超級明星商品─皇家蜂王乳系列10周年，以及全新蜂王乳蜜露（神蜜水）及卸妝油上市，嬌蘭選擇全台五大銷售據點百貨通路舉辦「BEE GARDEN」快閃。

高玉如說，BEE GARDEN是今年全球活動焦點，不畏疫情，上半年已陸續巴黎、西班牙、香港等巡迴快閃，台灣是亞洲第二站，而由於台灣疫情控制得宜，且無歐美地區的封城、閉店等情事，加上台灣電商業務大幅擴大二倍，挹注今年上半年台灣業績成長兩位數，成長率堪稱全球之冠、也是全台之冠。

而彩妝部分在上半年確實受創較深，但由於嬌蘭在電商官網做得早，且早於二年前即開拓不少年輕客群，像是神蜜水、香水等都是25歲左右千禧世代輕鬆入門款，香水更是在網路大賣飆2倍成長。

(工商 )