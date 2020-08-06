依我國《民法》第五節規定，離婚必須要有兩名證人，不過許多民眾還是免不了迷信，認為當離婚證人也算是破壞別人姻緣，對自己會有不好的影響，因此出現許多專業的離婚證人以此維生。新北市一名40多歲的人妻想要離婚，但她沒找專職的離婚證人，反而請90歲的老翁幫助，誰知老翁竟要求和她來「愛的一發」才肯簽字！

據《三立新聞網》報導，老翁是人妻的鄰居，聽到人妻的要求便開出條件：「如果不與我發生性關係，我就不在離婚協議書上簽字！」不知道人妻為什麼不花點小錢找專業的離婚證人，而是答應了老翁的要求，和他發生性關係。

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不過，人妻在和老翁上床後，竟一狀將他告上法院，表示因為沒有人願意當自己的離婚證人，迫於無奈才答應和老翁上床；老翁到案後，向士林地檢署坦承已經睡過人妻，但絕對沒有逼迫她。

檢方調查監視器畫面，發現人妻和老翁一起進旅館，完事後又一起步出旅館，完全看不出有被強迫、挾持，或是任何異常的舉動；他們從旅館出來後還和人妻的老公「三人行」一起到餐廳吃飯，所以不起訴老翁。人妻對此甚為不滿，又再度提起上訴，但依舊被高檢署駁回，得不到任何賠償金。

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(中時新聞網)