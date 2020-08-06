雖有美股隔夜收紅，那指連三日衝新高，日經投資情緒擔憂於日企不佳財報表現，重量級豐田今日即將公布財報，然日經在上午下挫。

周四日經225指數晨收跌74點或-0.33%，為22440點。東證一部指數跌4.4點或-0.28%，為1550點。東京交易所上午總交易股數為4.2億股，近30日的日均交易股數為12億股。日經上午的跌勢多為科技公司和消費必需品企業拖累。

由於新冠疫情衝擊，本周日企陸續公布財報，多為不佳表現。豐田將於今日下午公布上一季業績報告，目前漲0.41%；任天堂和神戶鋼鐵則在傍晚公布。

本田汽車昨日公布年度營業利益預測將下滑68%，上午股價下挫4.69%，暫報2694日圓，為東證一部前30大表現最差的個股；其次差者為皮膚保養品公司花王(Kao)，跌1.79%。

上午表現最好個股為三井集團，上漲1.8%，次佳為保險公司東京海上控股，漲1.29%。

日經上午有156檔個股上漲，有68檔下跌。

(時報資訊)