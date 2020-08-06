不捨羅霈穎驟逝，藝人李妍憬讚她講義氣、照顧後輩。(照片/邱子軒 拍攝)

現年59歲女星羅霈穎，(3日)驚傳在北市家中不幸猝逝，消息震撼演藝圈。藝人李妍憬接受《中時新聞網》訪問表示，第一時間得知相當錯愕不知怎會這樣?李更遺憾談到「不能再和羅去夜店玩了。」

李妍憬表示遺憾不能再和羅霈穎去夜店玩了。(照片/邱子軒 拍攝)

李妍璟近日和認識10多年的老友兼老闆于世宏投入直播拍賣，吸引不少粉絲買單。對於羅突驟逝感到震驚，第一時間更在臉書Po文悼念「天啊…剛看到新聞太震驚了，羅姐竟然走了，然後甄莉打給我也是嚇到說羅姐走了，羅姐真的很照顧我們這些小輩，性格開朗大方，羅姐⋯一路好走！」

憶起往日相處過程，李妍憬表示羅姐相當大方、很重義氣，上節目也很照顧後輩，心情不好會帶我去party，也很熱情邀約去她家打牌，就連多年前遭人影射賣淫、被包養等負面傳聞，都會站出來挺我、幫我講話。

螢幕形象嗆辣、敢言的李妍璟，在演藝圈浮浮沉沉多年，身旁總缺少一個伴，李更透露，羅姐都跟別人說我很傻，介紹不少有錢、有背景的人，嫁的好就不用工作，但都遭我拒絕。因近年住在北京少和羅姐聯絡、通告不常碰面，回憶起，羅總是說自己是長壽基因，重養生、勤保養，而且不喝酒，也和我分享人生要怎麼玩、怎麼過，心胸開闊的人，李表示，不知道為什麼會這樣?希望她一路走好、天堂繼續開Party，更遺憾不能再跟你去夜店玩過一次。

(中時新聞網)