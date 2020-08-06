教育部逐步開放境外生來台，原本包括中國大陸學生，但教育部次長劉孟奇後來改口，因跟兩岸相關的考量，陸生僅開放到應屆畢業生，不包含在學學位生。對此，國民黨表示，一日之內從全面開放變成僅歧視陸生返台，顯示民進黨政府內部對此立場的嚴重歧異，且有明顯的政治力介入官僚決策。

教育部7月22日宣布放寬至所有國家的「應屆畢業生」來台，昨發函給各大學，開放到「在學學位生」，且包含最大宗的陸生舊生，約5千多人，不過，昨晚教育部次長劉孟奇改口，稱「因兩岸相關的一些考量」，境外舊生解禁政策，排除陸生舊生來台，維持應屆畢業生才可申請來台就學。

對此，國民黨質疑，同等重要的是，教育部所言的「兩岸考量」究竟為何？民進黨政府有必要向全民提出解釋。此種「兩岸考量」乃明顯排除陸生的例外作法，無疑是再次向對岸社會傳遞敵意，副總統賴清德、前民進黨黨魁卓榮泰等民進黨政治人物過往所稱的「反共不反中」已經形同虛言。

國民黨指出，當前兩岸政治氣氛緊張，正式對話管道中斷，兩邊社會對抗意識日升，此時開放陸生返台就讀，既能維護陸生的受教權，又可顯示台灣在兩岸僵局中，不以教育交流為「人質」或「報復籌碼」，這種作法才是真正促進兩岸和平的「兩岸考量」。

國民黨表示，民進黨政府以含混不清的「兩岸考量」歧視陸生，且不依專業評估，而以政治考量決定哪些境外生可以返台就讀，是最廉價的卸責與推諉的手段。民進黨政府帶頭給予陸生不利的差別待遇，將影響我國在國際高等教育界的形象。

國民黨強調，「少子化」對於高等教育體系的嚴重衝擊，包含陸生在內的境外生，已經成為許多大專校院重要的學生來源，遑論境外生對於我國高教多元化、國際化的貢獻。民進黨政府如果著重的是服務而非干涉，便不應拿政治因素去阻擋如此有意義的兩岸高教與人民交流。

國民黨重申，民進黨政府不能因為政治因素而歧視陸生，而且蔡英文總統必須正視包含陸生在內所有境外生返台就讀的問題；歧視陸生不能解決問題，只會製造更多的問題。

(中時 )