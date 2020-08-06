為了減緩疫情造成的衝擊，大陸財政部於7月底如期完成1兆元（人民幣，下同）的抗疫特別國債的籌資，這筆款項將透過特殊轉移支付機制直達2800多個縣級政府。不過，目前各地款項到帳的情況不一，有些城市表明已經收到款項，比如第一財政大省廣東獲得了504億元，湖南收到225億元。另有西部地區表示，款項尚未完全到帳。

這筆鉅款的主要目的是用於重大基礎設施項目建設，以及困難企業、人員救助幫扶。回顧籌款經歷，5月底，大陸兩會上確定抗疫特別國債規模為1兆元後，6月18日大陸財政部公開在債券市場首次發行1000億元抗疫特別國債，總計發行16次特別國債，7月30日完成了1兆元發債任務。

此次抗疫特別國債以10年期為主，其中，五年期2000億元，七年期1000億元，十年期7000億元；利率也略低於同期普通國債。鵬元地方財政投融資研究所執行所長溫來成表示，抗疫特別國債發行順利，市場認購踴躍，平均投標倍數達2.7倍左右。

隨著特別國債資金籌集到位，地方也陸續收到款項。東部某縣財政局官員稱，6月底特別國債資金就到帳，7月完成了全部資金分配，現在按照規定正把這筆資金支付到具體項目和人頭上。

另有官員表示，7月當地獲得的抗疫特別國債資金分三、四批逐步到帳，直接撥付至具體項目；不過一位西部基層財政人士表示，特別國債指標早已下達，但錢目前還沒完全到帳。綜合上述，顯然款項落實到地方的速度並不一致，仍有部分地區尚未獲得款項。

進一步來看，一些省公開收到的抗疫特別國債額度，像廣東就獲得了504億元，湖南則收到225億元。

中國財政科學研究院政府績效研究中心主任王澤彩表示，特別國債雖然是一個籌資管道，但卻有兩種花錢方式；他解釋，1兆元中，用於地方基礎設施建設和抗疫相關支出7000億元，透過中央政府性基金轉移支付下達地方；另一種方式，是用於補助地方疫情防控支出3000億元，從中央政府性基金預算調入一般公共預算使用，列入特殊轉移支付。

(旺報 )