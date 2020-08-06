湖人贏得週二與爵士的戰役之後，以51勝15敗領先排名第二的快艇6.5場的勝差，由於湖人距離季後賽只剩5場比賽，所以湖人可以說是直接預約了本季季後賽西區第一種子的席次。復賽至今湖人進行了3場比賽，大帝詹姆士(LeBorn James)發動攻勢的威脅性與助攻能力依舊頂級，與假想敵快艇開幕戰中的關鍵時刻，甚至展露了他高超的防守能力，連番死守對方里歐納德(Kawhi Leonard)與喬治(Paul George)，不愧是生涯5次入選防守第一隊的男人。湖人進攻主力戴維斯(Anthony Davis)3場以超過四成的命中率平均拿下30分表現無可挑剔。接下來若是外圍射手群找到手感，湖人在季後賽也難有敵手。

火箭目前42勝25敗排名西區第六，場均得分118.4西區第一(全聯盟第二僅次於公鹿)，進攻對於火箭來說始終寫意，畢竟陣中擁有哈登(James Harden)、威少(Russell Westbrook)兩位MVP，最令人擔憂的是火箭的籃板能力！僅看一般場均籃板數量排名並不明顯(火箭場均44.7排聯盟第15)，別忘了火箭的攻守節奏飛快，同樣一場比賽火箭往往有著更多的攻守回合，所以比較基礎不一致，我們進一步來看籃板百分比(平均每球能搶到籃板的百分比)火箭48.3%可是全聯盟倒數第4，復賽3場場均籃板輸給對手高達22顆，這是堅持打小球、今年2月交易掉主力中鋒卡培拉(Clint Capela)的代價，此舉是否明智讓我們以結果論，期待火箭季後賽的表現。

湖人與火箭本週五8/7上午09:00將有一場精彩對決，純論實力火箭難以與西區王者湖人抗衡，但考量到湖人已毫無戰績壓力再加上前一天方結束與雷霆的對戰，減少受傷機會與培養射手手感是接下來的第一要務，因此在限制主將上場時間以及減少禁區肉搏的情況下，週五湖火之戰火箭很有機會翻盤搶得勝利，喜歡不讓分的朋友們千萬不要錯過了！

(中時新聞網)