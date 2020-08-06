陸委會昨日以聲明表示，陸生無法來台是受大陸阻擾。世新大學副校長李功勤表示，陸委會說法全是託辭與藉口，明顯受高層施壓，簡直就是落井下石，特別是陸生學位生理應被當作我方國內生看待，卻被捏造理由是被大陸刁難而無法回台，根本是本末倒置。不過這件事情，很明顯是民進黨政府配合美國總統川普抗中策略，所進行的政治表演，犧牲的卻是陸生受教權。

教育部與陸委會昨日的作法，引起軒然大波，立委陳玉珍今日更率領立法院內政委員會，考察陸委會，要陸委會主委陳明通說清楚。

李功勤對於陸委會的聲明同樣深感不滿，「都在胡說！」他提到，以目前開放可回台的陸生應屆畢業生來說，世新大學回台人數僅10來人左右，人數並不多，主要是隔離期長，並且住在防疫旅館的費用高昂，時間與金錢成本都是的負擔，許多人已就業甚至繼續升學，或是入台證已到期，就是沒有必要回台灣；而選擇回到台灣的應屆畢業陸生，大多是考上台灣的碩博士班。

李功勤說，以上才是陸生無法返台的真實理由，陸委會昨日提出的聲明，指出陸生無法回台是被大陸阻擾，申請大通證被台辦刁難，「從來沒有人反映過這個問題」，或是畢業證書等相關文件出現國立大學字樣，不為陸方所接受，這方面也沒有聽過校內陸生提及過，「陸委會的說法是本末倒置，完全不合乎邏輯」，如果陸生真的受到不當對待，台灣更應當伸出援手，而不是落井下石。

至於教育部昨日傍晚突然回收公文，李功勤指出，校方所接觸到的教育部官員，其實都是很真誠願意協助陸生回台，昨日的情況，很明顯是教育部受到政治壓力。

李功勤認為，學位陸生之所以來台灣念書，都是熱愛台灣社會，並信任台灣高等教育，高教更是台灣社會的競爭優勢，才會吸引陸生來台大學讀學位、交換，近來受到政治因素影響，逐漸阻絕陸生來台求學，「我們自己反而流失優勢，這對熱愛台灣的陸生來說，情何以堪？」

李功勤提到，諸多陸生私下反映，在台灣念書期間，不少網友或學校同學對其言語霸凌，心情或多或少受到影響，但政治因素帶來的紛擾，仍不影響來台念書的決心，就是因為喜歡台灣，台灣社會對陸生更應當平等對待與尊重。

今天陸生在大陸網路平台「今日頭條」討論熱烈，同學們都知道無法回台完全是政治事件，但是對台灣良好印象，都因近來所有事件而漸漸流失。李功勤認為，這根本就是民進黨政府為配合美國總統川普抗中，而以犧牲陸生受教權所做的表演，最後反而喪失大陸青年學子對台灣的好感與善意，就長遠來看，完全得不償失。

(旺報 )