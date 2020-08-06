新北市金山區年約60歲的簡姓婦人身上帶著12000元，日前她騎車回家時不慎竟讓鈔票飛出，所幸路過的柯姓貨車司機拾金不昧，連忙將錢送到派出所，警方過濾監視器找到簡婦，通知她來領取失物，簡婦則當場喜極而泣，十分感謝員警和柯男幫忙。

警方調查，12000元為簡婦朋友寄放的房租錢，她將鈔票塞進褲子口袋後便騎上機車，返家後才發現現金不翼而飛，她在附近尋找都沒發現這筆錢，焦急有如熱鍋上的螞蟻。

所幸柯姓司機正好送或路過簡婦掉錢的地點，見到多張千元大鈔散落地面而大驚失色，連忙將現金拾起後送到派出所，警方調閱監視器鎖定簡婦，電話詢問「妳是不是有掉錢」？並通知她前來領取。

簡婦趕到派出所後當場喜極而泣，頻頻向警方和柯姓司機致謝，警方呼籲，民眾要妥善保管好貴重物品，注意有無拉好隨身包的拉鍊，以避免財物遺失。

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(中時新聞網)