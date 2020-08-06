朝野立委推動罷除考監，考試院今天發布聲明強調，健全的文官制度，是國家長治久安的關鍵。廢除考試院或弱化考試權獨立，恐將導致徇私用人、阻斷社會流動、侵害弱勢人權、影響政府效能，並毀壞文官中立。呼籲各界正視考試院的價值。

考試院今天召開院會，近來各界對於修憲的議題多有討論，基於五權體制，考試院表示，對立法院是否提出修憲案，考試院予以尊重。

不過考試院認為，健全的文官制度，是國家長治久安的關鍵。我國憲法將考試權獨立於行政權之外，旨在透過公正公開的考試，使人人均有機會參與國家治理，並藉由專業中立的文官，確保民主政治的穩定發展。

因此，考試院會也正式通過發表公開聲明，強調貫徹憲法公開競爭考試用人、文官中立為鞏固民主政治的根基、權力分立與獨立的考試權、籲請正視考試院的價值等四大主張，表達考試院立場。

聲明中強調，民主國家的政府體制，基本原則乃是權力分立與相互制衡。若考試權改由行政院下的獨立機關行使，除了制衡行政權的力量被削弱外，更關鍵的是，該機關既為行政院所轄，在責任政治的框架裡，能否對抗上級機關的指導而公正獨立運作，誠為各界所質疑與擔憂之所在。

考試院表示，為政之道，莫若至公。歷來民調均指出，考試院是五院中最受信任的機關，顯示考試院對於貫徹考試用人、保障弱勢參與、促進階層流動、提升政府效能，並堅守文官中立，已獲得民眾的信賴。考試院撫躬自問，無愧於憲法，無負於人民。

聲明中指出，制度的形成與信任的建立須長久的積累，廢除考試院或弱化考試權獨立，恐將導致徇私用人、阻斷社會流動、侵害弱勢人權、影響政府效能，並毀壞文官中立。「會否成就國家更好的未來？請慎思！」

(中時 )