疫情後的報復性消費，在政府推出的振興利多後，到暑假更推向高峰，商場、飯店與各景點受人潮帶動，同時購物中心周邊房市也受到矚目。根據內政部實價登錄最新統計，全台主要15大購物中心周邊房價2年來漲幅來看，整體平均房價上升5.2%，其中以桃園「大江國際購物中心」周邊漲幅達41%最高，其次分別為「新北板橋車站環球購物中心」漲幅17%，以及桃園青埔的「華泰名品城」漲幅為12%。

台灣房屋不動產趨勢中心經理江怡慧表示，位於中壢區近大園區交界的「大江國際購物中心」結合影城，加上前年增設許多熱門餐廳招商得利，因而帶動許多人來朝聖，成為南桃園最受歡迎的購物首選區，與青埔特區一橋之隔，讓「大江國際購物中心」周邊房市一舉從市郊變熱區，房價從2年前的每坪18萬元，已在今年站上25萬元大關，漲幅高達41%，表現相當亮眼。

江怡慧補充說，大江購物中心周邊會漲幅達4成，主要是因大江距A18站住宅區僅一橋之距，且今年多數3字頭以上新成屋交屋推升房價，加上2018年成交住宅多以中壢工業區、南園二路與忠褔商圈一帶中古屋為主，使得單價拉大的關係。

江怡慧指出，三鐵共構的板橋車站，進出人口僅次於台北車站的火車站，「新北板橋車站環球購物中心」結合車站且位於新板特區中心，周邊還有其他商場及影城，一旁的市民廣場已成為板橋重要的活動舉辦場地，交通便利又生活機能豐富，房價一直是新北第一高價區，雖曾經歷過價格起伏，但整體平均價格向來穩定上升，2年前特區均價每坪42.4萬元，待今年環狀線通車後已漲至每坪49.6萬元，漲幅近17%，相較於其他雙北的「新北林口A9環球購物中心」、內湖「台北美麗華百樂園」周邊的下跌，新板特區周邊的房價實力還是相當堅強。

全台15大購物中心周邊房價變化表

名列漲幅第3的購物中心「桃園華泰名品城」周邊，是最早進駐桃園高鐵的大型商業中心，和「大江國際購物中心」同屬青埔發展房價受益區域。台灣房屋高鐵領航直營店店長彭成貴表示，從高鐵通車到機場捷運開通後，又受惠航空城計劃、亞洲矽谷計劃等國家級的建設，讓青埔話題不斷，近來IKEA、置地廣場與新光影城、XPARK水族館插旗，刺激來踩點打卡消費者，帶著振興券出門逛街，車潮與看屋人潮皆有大幅提升，在生活機能持續增加同時，更能吸納自住及置產客買盤上升。

彭成貴表示，目前均價已從2年前的每坪26.5萬元，來到現階段每坪29.7萬元，逼近3字頭，漲幅約12%，與2014年每坪房價28~32萬元時相較，房價更破了當時高點難回到過去，預售新成屋開價都在3字頭以上的現況下，建議想入住青埔的民眾不妨可考慮選擇還有2字頭的新古屋。

統計顯示，美麗華周邊單價降溫最多，達10.2%，台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，美麗華商圈因近內科，又有大直水岸，吸引不少豪宅買家，2018年就有26筆西華富邦交易，今年僅4筆，因此拉高該年平均，排除高端豪宅交易，一般住宅市場價格穩定。

(中時新聞網)