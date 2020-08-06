上星期兩場台灣運彩開售一關的基襪大戰，有跟到達人報牌的朋友應該猴嗨森！除了第一場勝分差多了一分沒有命中，其他洋基讓分勝、總分小分、紅襪小分通通過關，差點完成八仙過海神奇任務，本週末再帶您追殺美國職棒西區三場單場賽事，推薦三天的不讓分與大小牌支供彩迷參考。

本週運彩從星期五起推出的MLB單場，依序見下表所列：週五的比賽太空人推估先發投手為賽揚等級的葛林基登板，加上響尾蛇目前戰績3勝7敗，主場戰績也僅1勝3敗，當然要買客隊不讓分勝出。週六的國聯西區傳統對決，則是主要看衰巨人先發山馬茲亞會被打爆，他目前自責分率高達9.31，面對道奇兇猛打線恐怕不易全身而退。星期天就全看目前客場表現強勢的落磯山能否強壓勝率低於五成的水手，落磯山迄今戰績7勝4敗(客場4勝1敗)，有機會在跨聯盟對決再取勝場。

週末西區對戰組合

不讓分玩法三天下來依序推薦客、主、客，大小玩法我們也提供三場的看法給大家參考：太空人葛林基雖然強悍，但常有開季尋找手感的情況，目前自責分率5.00非其水平，若是持續失分，勢必靠隊友打擊支援，因此看好此役開「大」。週六的賽事前述已提過山馬茲亞的成績，預期道奇攻下一定分數絕非難事；週日一戰雖然兩隊投手自責分率偏高，但考慮盤口可能上調，加上水手主場腹地廣大反而有利守備多接下界外飛球，所以大膽反推「小」分。

最後我們再推薦其中兩場比賽的「勝分差7+」給彩迷玩玩高賠率以小博大，就是週五的「太空人客勝7+」，和週六的「道奇主勝7+」，有足夠資金撥出小小金額加碼的人不妨一拚，或許真如你所願心想事成！

(中時新聞網)