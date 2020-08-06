生華科(6492)與美大型醫療體系簽MOU，運用生華新藥Silmitasertib在新冠肺炎患者治療上的臨床試驗。生華科股價一飛沖天，強鎖漲停板171元。生華科獲全美最大醫療體系之一Banner Health青睞，主動找上門合作抗新冠病毒，已簽訂直接運用生華新藥Silmitasertib在新冠肺炎患者治療上的臨床試驗。

接下來將雙軌並進，Banner Health除了將盡速向美國FDA申請擴大取得人體臨床試驗(Expanded Access IND)，為個別單一患者進行治療，同時也將提出由研究者發起主導的IIT臨床試驗(Investigator-Initiated Trial, IIT)，以快速取得較具規模的人體臨床數據，若對新冠患者具正向療效，生華科將和美國FDA討論爭取緊急使用授權EUA，並進一步討論樞紐性試驗計畫加速藥物上市。

生華科總經理宋台生說，經過一系列國際抗病毒實驗室和科學家進行的臨床前實驗和研究，已經驗證人類蛋白激(酉每)CK2是新冠病毒Achilles' heel(阿基里斯腱)致命弱點，也是病毒進行複製和感染鄰近細胞的總開關，Banner Health向美國FDA申請擴大取得臨床試驗(Expanded Access IND)，是病患在面臨生命威脅且無其他現行治療方案選擇下，緊急使用安全性無虞，已經在臨床階段之研究藥物進行治療，美國FDA在收到申請後隨時可以核准進入人體臨床。

(時報資訊)