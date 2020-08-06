臻鼎-KY(4958)7月合併營收攀升至101.93億元，為歷年同月新高，儘管下半年產業變數不少，臻鼎-KY因產品多元且客戶多為國際一線大廠，臻鼎-KY預估，今年業績仍是逐季成長，下半年業績會比上半年及去年同期好，亞系外資給予臻鼎-KY目標價170元，今天盤中股價強勢走高。

蘋果等各品牌客戶新機在下半年齊發，且新產品開始出貨，臻鼎-KY 7月合併營收攀上百億元關卡，單月合併營收為101.93億元，月增18.43%，年成長8.73%，為歷年同月新高，累計1到7月合併營收為541.95億元，較去年同期增加約4.49%。

臻鼎-KY表示，今年營運可望延續往年趨勢逐季成長，第4季是全年業績高峰，下半年業績會比上半年及去年同期好，今年業績可望比去年好。

為因應客戶需求，臻鼎-KY持續進行淮安、秦皇島及深圳的一廠及二廠軟硬板產線擴產，其中淮安廠除軟板產線外，亦將擴增Mini LED、車用與伺服器等硬板產線，深圳二廠也將擴產HDI及IC載板等；至於後段組裝為主的印度廠也將於今年第4季量產。

臻鼎-KY去年資本支出約160億元，預估今年資本支出將上看200億元。

亞系外資指出，今年下半年新版的iPad/Macbook使用更多的MPI/LCP，可望進一步滲透率明年下半年iPhone LCP/MPI天線，由於iPhone 11銷售增加及今年第2季第3季的iPhone SE推出，且長期來看，臻鼎-KY將受惠於高階軟板等產品應用趨勢，我們認為，臻鼎-KY類載板(SLP)在iPhone中佔有率可望在今年底從20%到25%擴大至30%，並將Mini-LED板納入預估，有機會增加2021年銷售2%，我們將臻鼎-KY 2020年/2021年/2022年預估收益提高19%/16%/19%，給予臻鼎-KY「買進」評等，目標價170元。

(時報資訊)