新冠疫情衝擊經濟活動，菲律賓第二季經濟表現遠落後於預期，陷入該國29年以來首見的大衰退。

菲律賓第二季(4~6月)GDP較去年同期大跌16.5%，為該國自1981年有季度GDP數據以來最差表現。此前路透調查的預測為萎縮9%，第二季數據更遠劣於第一季的下跌0.7%。第二季經季節調整後，較前一季下跌15.2%。

繼先前疫情衝擊菲國經濟後，菲律賓政府從本周二開始，對馬尼拉和鄰近省分重新加緊社交隔離措施，預計為時兩周。

經濟學家馬巴(Mapa)表示，第二季經濟的墜落反映出新冠疫情的致命性經濟衝擊，特別是封鎖措施打擊到菲國以消費為主的GDP表現，預計未來幾個月將出現失業惡化，也不將預期消費行為未出現反彈。

分析師表示，預計全年有微幅通膨，如果有必要，央行將有空間進行貨幣寬鬆政策。央行今年已調降基準利率175個基點，來到最低的2.25%。

(時報資訊)