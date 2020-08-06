台股周四跟進美股連日大漲氣勢，早盤開高走高，指數最高來到12971.87點，距離萬三僅一步之遙，台積電(2330)、鴻海(2317)、聯發科(2454)穩盤要角沒缺席，光電類股在大立光(3008)發動攻勢下，帶動類股指數午盤漲幅高達2.85%，居各類股之冠，大立光盤中站上4100點大關，近午盤時漲逾7%，帶動同族群包括圓展(3669)漲停，來到72.6元高價、台表科(6278)亦漲逾7%、今國光(6209)表現不俗漲5.7%、宏齊(6168)、光鋐(4956)漲幅落在2.5%左右。

光電族群今各擁題材，其中股王大立光公布7月營收46.12 億元，超越執行長林恩平先前預期持平水準，8月拉貨力道更將優於7月，股價終於斷開1個月來重挫陰霾，突破3800元附近盤整區，今跳空開高直接站上4100元關卡，外資昨買超87張，投信則是連賣12天，下周二(11日)即將除息，能否順利填息備受關注。

視訊設備供應商圓展受惠於遠距商機，成為新冠肺炎受惠股，6月EPS 0.56元，直逼去年全年的0.79元，股價自7月初32元附近起漲，至周四盤中最高72.6元漲停價，累積漲幅高達126%，外資周三小買126張。

摩根大通則是喊進打板廠台表科，首次評等「優於大盤」，目標價195元，主要是台表科握有Mini LED巨量轉移關鍵技術，未來獲利潛力十足，昨雖被外資賣超高達2251張，投信亦連賣10天高達9089張，但今股價一舉站上所有均線之上，仍有機會再向上挑戰前波盤中152元歷史高點。

光學鏡頭廠今國光雖然6月合併營收1.79億元，年減35.92%，但因為成功切入亞馬遜供應鏈，拿下智慧音箱訂單，且經營車載、遊戲機、智慧家庭相關市場亦有成，其中SONY PS5據傳有鏡頭是今國光供應，增添業績動能，股價從30元附近整理後，7月底往上拉升，周四盤中站上40元大關，周線可望連2紅，惟外資連2日賣超1164張，後續是否續賣值得關注。

LED封裝廠宏齊近年布局毛利較高的IR LED產品逐步發酵，營收比重提升至雙位數百，可抵抗產業景氣不確定性干擾，外資昨小買133張，今蓄勢挑戰站上5日線之上。

至於LED廠光鋐積極轉型，發展四元、UV等領域，生產的UV波長晶片可用在醫學美容，上半年虧損亦大幅縮減，外資連買3天共913張，股價今盤中站上20元整數關卡。

(時報資訊)