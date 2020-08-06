據報中美官員下周將透過視訊會議檢討中美第一階段貿易協議的履行情況。美國農業部8月5日公布，私營出口商向中國出售19.2萬噸美國大豆，為7月27日以來美國對大陸出售油籽首宗交易。不過中國採購農產品數量仍然落後目標。

中國大陸最近數周增購美國穀物和油籽。自7月10日以來，美國農業部報告指出，大陸購買近520萬噸玉米，近250萬噸大豆和32萬噸硬麥。

根據第一階段貿易協議，中國大陸承諾根據2017年的基準增購近2,000億美元的商品，包括農產品、製成品、能源和服務。

隨新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情拖累全球經濟，大陸採購農產品進度落後。2020年的採購目標是365億美元，不過根據美國人口普查局數據，上半年美國對大陸出口的農產品只有72.74億美元，佔約20％。通常佔美國對大陸出口農產品總額一半的大豆，上半年出口量只有不足14億美元。

大陸駐美國大使崔天凱8月4日曾表示，「如果真舉行會晤，我認為將是非常積極的事。」「兩國經貿團隊一直保持聯絡。」崔天凱補充說，儘管新冠病毒阻礙了正常的貿易往來，但北京一直在盡最大努力履行貿易協議所述承諾。

(中時 )