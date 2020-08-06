NHL季後賽資格賽目前打得難分難解，尚有7組對戰未分出高下。而攸關季後賽排名順位的小組循環賽也如火如荼進行中，最終輪賽事將於本週日(8/9)及下週一(8/10)進行，東西部各有兩場精彩賽事，其激烈程度不亞於季後賽資格賽，冰球迷絕對不容錯過。

․ 8/9(日)，時間待定 - 維加斯黃金騎士@科羅拉多雪崩(中立場地)

雙方本季交手過兩場賽事，雪崩分別以6比1、7比3大勝騎士軍團，騎士門將弗萊里面對雪崩強勢的強攻毫無招架之力，縱使騎士在明星賽後找來雷納試圖補強門將戰力，但雷納本季表現不若以往，對實質戰力挹注有限。另一方面，雪崩前場大將蘭塔南及馬基諾已從傷兵名單歸隊，完整陣容出擊的雪崩應能輕鬆壓垮黃金騎士，推薦投注「讓分玩法-科羅拉多雪崩讓分勝」。

․ 8/9(日)，時間待定 - 費城飛人@坦帕灣閃電(中立場地)

閃電前場戰力深不可測，近兩季都是東部進攻最兇猛的球隊，季初雖一度陷入低潮，但隨著傷兵陸續歸隊及門將華斯里夫斯基找回狀態，3月停賽前已攀升至東部第二。飛人本季靠著堅實的團隊防守在東部列強佔有一席之地，但飛人近兩季對閃電一勝難求，陣中也缺乏穩定的得分點，羽翼未豐的飛人恐難以抵擋攻守兼具的閃電，推薦投注「不讓分玩法-坦帕灣閃電勝」。

․ 8/10(一)，時間待定 - 達拉斯星辰@聖路易藍調(中立場地)

星辰本季仍然無法擺脫貧攻的困境，全隊僅有塞古恩得分突破40大關，進攻戰力在參與復賽的隊伍中敬陪末座。衛冕冠軍藍調目前戰績居於西部榜首，門將賓寧頓的能力無庸置疑，進攻端在佩隆回歸後，也增添了一名可用之兵，雄厚的戰力有機會再度問鼎金盃。星辰在防守端雖能與藍調分庭抗禮，但進攻上難以與藍調抗衡，估計藍調能以些微差距收下勝利，推薦投注「不讓分玩法-聖路易藍調勝」或「讓分玩法-讓分和局」。

․ 8/10(一)，時間待定 - 波士頓棕熊@華盛頓首都(中立場地)

棕熊本季場均失球2.39高居聯盟之冠，例行賽前場兩支箭頭馬尚德及帕斯特納克也令各隊聞風喪膽，穩定的攻守戰力讓棕熊本季長期盤踞在戰績榜榜首，但復賽後的進攻手感冷冰冰，戰力尚未調整至最佳狀態。首都是聯盟中少數前鋒及後衛都有強勢火力的球隊，雖然本季的防守一直為人詬病，但首都憑藉優異的團隊進攻，仍有機會與棕熊一拚高下，保守推薦投注「讓分玩法-華盛頓首都受讓」，喜歡高賠的彩迷可以選擇投注「不讓分玩法-和局」。

(中時新聞網)