菲律賓第二季經濟重摔 29年首見衰退 12:332020/08/06 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠病毒疫情使經濟活動大受打擊，菲律賓第二季經濟重摔程度超過預期，寫下29年來首見衰退。 菲律賓統計局周四公布，4到6月該季國內生產毛額（GDP）較去年同期銳減16.5％，創官方1981年開始追蹤這項數據以來最大衰退，減幅遜於市場預期以及前一季的0.7％。路透調查分析師看法，原估上季GDP縮減逾9％。 與第一季相比，第二季GDP經季調後季減15.2％。 經濟學家指出，由於失業率仍在歷史高點，未來數月還會再攀升，加上疫情仍未平息，預料民間消費不會迅速反彈。 (工商 ) #菲律賓 #GDP #第二季 #重摔 #首見 也許您會感興趣 推薦閱讀 聖暉上半年賺9.37元 早盤股價上漲近3% 09:522020/08/06 財經 瑞典第二季GDP創有史來最大衰退幅度 09:172020/08/06 財經 世界先進：8吋產能供不應求 04:102020/08/06 財經要聞 中韓加速自貿協定第二次談判 04:102020/08/06 財經要聞 奇力新 7月營收飆21月新高 04:102020/08/06 證券．權證 居家令助攻 Disney＋用戶 突破6千萬人 04:102020/08/06 全球財經 史上首見 外資持有股債占外匯存底近100％ 04:102020/08/06 財經要聞 德意志銀行第二季獲利銳減21％ 09:342020/08/06 財經 史上最強詐騙菲女移工 4年吸血同鄉8000萬 08:392020/08/06 社會 史上首見 外資占外匯存底99.7％ 04:102020/08/06 財經焦點 財經熱門新聞 400元台積買不起就買20元聯電？專家1句分析大驚 - 財經 打敗高通 聯發科晶片 稱霸大陸市場 - 財經要聞 - 工商時報 美陸貿易戰選邊站 老謝：印度可能成為下個世界工廠 - 財經 包牌爽中15億！彩券在台新正妹員工手上 名字呼之欲出 - 財經 巴菲特狂押這檔！7月中以來天天買 分析師大讚 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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