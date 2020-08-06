新冠病毒疫情使經濟活動大受打擊，菲律賓第二季經濟重摔程度超過預期，寫下29年來首見衰退。

菲律賓統計局周四公布，4到6月該季國內生產毛額（GDP）較去年同期銳減16.5％，創官方1981年開始追蹤這項數據以來最大衰退，減幅遜於市場預期以及前一季的0.7％。路透調查分析師看法，原估上季GDP縮減逾9％。

與第一季相比，第二季GDP經季調後季減15.2％。

經濟學家指出，由於失業率仍在歷史高點，未來數月還會再攀升，加上疫情仍未平息，預料民間消費不會迅速反彈。

(工商 )