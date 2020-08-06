一般認為，香蕉冰過後不但會變黑，而且營養容易流失，不過專家表示，將香蕉加入三餐或甜點，更能幫助護肝、穩定血糖，尤其冰凍後不但營養不會流失，反而營養價值更高。

香蕉富含維生素B群、維生素C及膳食纖維等多種營養，能幫助促進代謝及消水腫，《早安健康》報導，日本生活專欄作家生井理恵指出，若覺得飯後吃飽足感過高，有下列3種新吃法，更能輕鬆享受到香蕉的各種好處。

1. 冷凍

將香蕉剝皮後冷凍，再用果汁機攪拌，可加入適量蜂蜜。生井理恵解釋，冰過的香蕉多酚可提高2倍，高抗氧化可進一步守護血管健康、排毒、活化肝臟機能，因此香蕉冰過後營養不僅不會流失，反而部分營養價值更高。

2. 加咖哩

將香蕉磨成泥，與咖哩一起煮，不但增添風味，也能順便吃到香蕉的營養。

3. 加黃豆粉

日本營養管理師金丸繪里加表示，黃豆粉富含大豆異黃酮，與雌激素有類似作用，能改善生理不順、經前候群及更年期症狀，生理期前吃，還有助於改善經痛。建議可在麵包上放切片的香蕉，再撒上黃豆粉即可。

(中時新聞網)