一般認為，香蕉冰過後不但會變黑，而且營養容易流失，不過專家表示，將香蕉加入三餐或甜點，更能幫助護肝、穩定血糖，尤其冰凍後不但營養不會流失，反而營養價值更高。
香蕉富含維生素B群、維生素C及膳食纖維等多種營養，能幫助促進代謝及消水腫，《早安健康》報導，日本生活專欄作家生井理恵指出，若覺得飯後吃飽足感過高，有下列3種新吃法，更能輕鬆享受到香蕉的各種好處。
1. 冷凍
將香蕉剝皮後冷凍，再用果汁機攪拌，可加入適量蜂蜜。生井理恵解釋，冰過的香蕉多酚可提高2倍，高抗氧化可進一步守護血管健康、排毒、活化肝臟機能，因此香蕉冰過後營養不僅不會流失，反而部分營養價值更高。
2. 加咖哩
將香蕉磨成泥，與咖哩一起煮，不但增添風味，也能順便吃到香蕉的營養。
3. 加黃豆粉
日本營養管理師金丸繪里加表示，黃豆粉富含大豆異黃酮，與雌激素有類似作用，能改善生理不順、經前候群及更年期症狀，生理期前吃，還有助於改善經痛。建議可在麵包上放切片的香蕉，再撒上黃豆粉即可。
(中時新聞網)
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