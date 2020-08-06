2019-20賽季的歐洲冠軍聯賽即將在本週重燃戰火，原本在3月就該完成的16強賽事，由於新冠疫情的影響只踢完4組，義甲亞特蘭大、法甲巴黎聖日耳曼(PSG)、德甲RB萊比錫和西甲馬德里競技已率先晉級，剩下4組本週末進行第二回合交鋒，8強名單即將全部出爐。8強至決賽將集中在葡萄牙里斯本舉行，全部以一場決勝負。

本週末(8/8)凌晨3點，英超曼城主場遭遇西甲豪門皇家馬德里，首回合曼城作客2：1逆轉皇馬，第二回合坐鎮主場只要不敗，即可連續3個賽季挺進8強。另一個對戰組合則是由17年的歐冠亞軍義甲霸主尤文圖斯，主場迎戰法甲黑馬奧林匹克里昂，首回合里昂憑著中場圖薩特(Lucas Tousart)一球定江山在主場搶下勝利。週日(8/9)凌晨3點的最後兩場，則是德甲冠軍拜仁慕尼黑主場對戰英超切爾西，以及西甲勁旅巴塞隆納主場對決義甲強敵拿坡里，拜仁慕尼黑首回合作客勝3：0、巴塞隆納則與拿坡里1：1言和。

曼城本季在英超衛冕失敗，僅贏得聯賽盃和社區盾兩個份量較輕的獎盃，奪下隊史首座歐冠冠軍就成了「藍月亮」最大的目標。曼城近況不錯，除了在足總盃被兵工廠淘汰出局外，最後5輪聯賽全勝，攻入21球只失1球，拉波爾特(Aymeric Laporte)和賈西亞(Eric García)的中衛組合防守表現出色，雖然主力射手阿奎羅(Sergio Agüero)仍因傷缺陣，但曼城擁有德布勞內(Kevin De Bruyne)、斯特林(Raheem Sterling)、大衛席爾瓦(David Silva)等極具創造力的中場，仍可為替補前鋒傑蘇斯(Gabriel Jesus)提供不少的進球機會。皇馬在復賽後一枝獨秀，11場比賽10勝1和，終於從巴塞隆納手中奪回失落兩年的西甲冠軍，前鋒本澤馬(Karim Benzema)狀況甚佳，近4場比賽進4球，在C羅納度(Cristiano Ronaldo)轉會尤文圖斯後，本澤馬近兩個賽季肩負起進攻重任，連兩個賽季在聯賽都攻進21球，絕對是曼城防線的心腹大患。不過皇馬隊長拉莫斯(Sergio Ramos)在首回合領到紅牌遭罰停賽，對皇馬的攻守都將造成一定程度的影響。估計雙方都能夠取得進球，但勝負變數比較大。推薦玩法：總進球數(2-3球)、兩隊是否都進球(是)。

尤文圖斯本季雖然成功衛冕義甲冠軍，但過程驚險，國際米蘭和拉齊歐都給尤文構成極大威脅，而且尤文在最後8輪表現失常，只取得2勝2和4敗，最終僅以1分之差壓倒國米奪冠。C羅納度仍是球隊中最重要的進攻武器，本季聯賽攻進31球，成為史上首位在英超、西甲和義甲三大聯賽都寫下單季進30球以上的球員。對手里昂的狀況很難判斷，由於法甲在疫情期間宣告中止，里昂在7月份只能靠友誼賽維持球感，上週末與PSG進行法國聯賽盃決賽，但雙方互交白卷，里昂PK落敗與冠軍無緣。尤文前年挖角C羅，目標就是重奪暌違23年的歐冠獎盃，在這23年裡，尤文5度挺進決賽都鎩羽而歸，今年機會未必最好，但闖過里昂這關不是問題。推薦玩法：讓分主勝。

拜仁和巴塞第二回合都有主場優勢，預料都可順利過關，主勝可期。

(中時新聞網)