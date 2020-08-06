李恆隆委任律師杜英達向媒體表示，希望能讓李恆隆至台大醫院就診。（張睿廷攝）

民進黨立委蘇震清、國民黨立委廖國棟、陳超明等人昨晚度過所內第二夜；據了解，3人因相當疲累，早早入睡，今日早餐吃了「清粥、甜花生、什錦菜」、午餐「羊肉什錦燴飯、炸肉質魚、綠豆甜湯」，並無太多異常之處；前太平洋流通公司董事長李恆隆委任律師杜英達則在今日前往台北看守所律見，希望所方能讓李恆隆至台大醫院就診。

3名立委昨日在台北看守所度過第二晚，由於日前多日偵訊，3人都相當疲憊，早早入睡，今早6時50分起床吃點名吃早餐，作息正常，中午12時許則吃了「羊肉什錦燴飯、炸肉質魚、綠豆甜湯」，3人皆無太多異常之舉。

另外李恆隆家屬、律師今日上午都有來台北看守所，家屬送了衣物、藥品，律師律見後也向媒體說明李恆隆的情形。

杜英達表示，李恆隆身體本來就有狀況，約10日就得到醫院報到，而全台擁有儀器可診療李恆隆的醫院僅有台大醫院，不過台北看守所並無與台大醫院合作，目前雙方仍在協調中。

杜英達指出，最近天氣炎熱，但人是能夠適應環境的，相信李恆隆可以慢慢適應環境，除此之外，他還表示李恆隆本人覺得自己相當冤枉。

(中時 )