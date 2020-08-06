大陸各地近期陸續交出了市場主體保障成績單。《21世紀經濟報》整理後發現，已有22省份發布今年上半年市場主體數據。數據顯示，廣東、江蘇、山東、浙江、河南與河北市場主體總量占大陸市場主體近半；其中，廣東憑藉1305.9萬戶市場主體位居榜首，江蘇則以101萬新增市場主體數量領先全大陸，年增率方面則以海南的29.95％暫居第一。

保障市場主體之所以重要，專家看來，企業若無法生存，再好的穩就業、保民生政策都將失去作用；因此，必須加大政策支持力度，激發市場主體活力。

從全大陸來看，東部沿海地區仍是商業活動最活躍的地區，市場主體規模依然保持領先。今年上半年，廣東、江蘇、山東的主體數量排名前三，分別達1305.9萬、1111萬、1110萬，均超過千萬。浙江市場主體數量為773.44萬，暫居第四。

從新增市場主體數量看，除廣東未公布相關數據外，江蘇上半年全省新增市場主體101萬，較去年同期成長19.90％，領先全大陸；山東與浙江則分別新增市場主體49.15萬、63.46萬，增速達14.5％與24.79％。

北京大學匯豐商學院副院長任頲表示，近年來，營商環境不斷改善，各地都將增加市場主體數量當成是政策目標，尤其，廣東、江蘇、浙江、山東等地都是市場經濟最發達的大省，民營經濟活躍，因此，市場主體數量自然可以占領先地位。

除此之外，從新增市場主體增速看，海南較為突出。截至今年上半年，海南累計實有市場主體101.09萬戶，其中，上半年新登記市場主體達11.02萬，與去年同期相比增加29.95％，在全大陸暫居增速第一。

任頲認為，海南的主體之所以能夠在疫情期間逆勢成長，多是因為政策紅利帶動市場主體看好預期；他進一步解釋，海南如此多的增量，很大一部分源自自貿港政策，激發大陸各地的投資人和企業到海南新設機構。

(旺報 )