蘋果（Apple）新一代iPhone（預計是iPhone 12系列）確定對比以往將會延遲數週才發表，那麼過往都會隨著新iPhone發表而釋出的新iOS系統，今年也會一起遲到嗎？外媒推測，很可能不會。iOS 14正式版推送時間，預計會比iPhone 12系列亮相時間點更早，讓原本就持有指定iPhone機種以及iPod touch的用戶，能提前享受到新系統的多樣新功能！

為推測iOS 14的推送時間，《Wccftech》網站回顧了近四年新iOS系統推送的時間，分別是：

＊iOS 13：2019年9月19日（週四）

＊iOS 12：2018年9月17日（週一）

＊iOS 11：2017年9月19日（週二）

＊iOS 10：2016年9月13日（週二）

觀察過去歷史，蘋果並沒有偏好在週間（週一到週五）那一天推送新系統，但是都會選在新iPhone上市之前來推送。且進一步來深究，蘋果在過去4年都選擇在9月10日至20日之間推送新系統，再加上蘋果從未選擇週末，所以他們推測今年iOS 14正式版推送的時間點落在9月14日至18日這一週的可能性最大，而目前最被看好的日期就是9月16日。

蘋果替iOS 14帶來的不少新亮點，包含主畫面加入了全新的App資料庫功能，可自動替你將App分為不同資料夾，也支援桌面級的Widget；且來電、啟用Siri都使用更為簡潔的介面，不再佔據一整個手機畫面；並支援子母畫面，可以在撥打FaceTime視訊電話時將通話畫面縮小，同時瀏覽其他App來進行對談。面對大量的應用程式，蘋果也推出App Clips功能讓你可在不用下載的前提下，就能體驗；「訊息」則新增內嵌回覆（inline replies）、提及（@）等功能，讓你能完整掌握對話討論。此外也加強了隱私與安全防控，如今無論哪一個應用程式在前台或是後台調用相機、錄音功能，主畫面都會顯示提示，保護你的隱私安全。

iOS 14可支援的機種清單。（摘自蘋果官網）

iOS 14支援機種與iOS 13一樣，一款都不少，包含 iPhone SE(第一代)、iPhone SE 第二代、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone X、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max，以及第七代 iPod touch。

在iOS 14推出之際，iPadOS 14也頗有機會同時推送，果粉們可以期待，在還沒看見iPhone 12系列之前，先率先升級iOS 14，體驗新系統的最新特色！

(科技)