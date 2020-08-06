彰化一名比利時工程師傳出確診，為無症狀感染者，8月1日城隍爺出巡，剛好流連行跡全曝光，不少人直接聯想，直呼好神。彰化縣衛生局緊急匡列371人，其中46居家隔離、88人健康自主管理、206人風險評估，台灣連日來也都傳出確診案例，掀起搶購口罩的風潮，彰化縣口罩購買量爆增5成。

是不是要普篩？彰化縣衛生局表示，彰化縣已經在進行全國唯一血清抗體普篩，目前最緊要的是，防疫不能鬆懈，保持社區距離，仍要戴口罩和勤洗手。

彰化縣多間健保藥局的口罩已售罄，有藥師表示，近一周以來領口罩民眾大幅提升4到5成，6月1日疫情解封後，藥局一天配額1800份口罩要一周才賣得光，現在一天就沒了。

口罩需求其實也都沒斷過，彰化華新口罩觀光工廠每周六日對外販售口罩，8月1日及2日排隊人潮很熱絡，搭配彩虹小馬及恐龍口罩，500張號碼牌一下子被搶光，中衛在實體店面及網路販售姐姐蕾絲口罩，更是超級搶手，再掀一波高潮。

(中時 )