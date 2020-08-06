行政院長蘇貞昌今（6）日表示，中央疫情指揮中心的專家會議認為，台灣疫情控制得宜，社區相對其他國貼家安全，目前國際上採取入境篩檢的國家都是疫情相對嚴重國家，因此目前機場不普篩的檢疫作法不會調整。

蘇貞昌在行政院會指出，不少首長最近對機場入境全面普篩相當關心，但根據指揮中心專家會議討論分析大多認為，由於台灣疫情控制得宜，台灣社區相對其他國家確實安全。

蘇貞昌說，目前國際上採取入境篩檢的國家，都是疫情相對嚴重的國家，而台灣現行所採取的「入境時，有症狀就採檢，無症狀，則一律要進行居家檢疫14天」，從過去這一段時間以來，一直發揮很好的成效，所以目前這樣的防疫做法，不會調整。

蘇揆說，反而是如果入境一律進行普篩，會存在當下病毒量過低，不盡然都能檢驗出，也就是「偽陰性」的可能，在這樣的情況下通過普篩，心防鬆懈後不做好居家檢疫，就進入社區自由活動，反而更可能造成社區的防疫破口。

蘇揆說，台灣防疫有成，「台灣模式」在過去這一段期間備受國際肯定，這不是我們僥倖，而是政府與國人一致努力的結果。他指示有關部會與指揮中心持續強化各項防疫作為，持續整備防疫物資、疫苗採購與研發也都要同步加速進行。

蘇揆說，但本益比過低、反而可能妨礙防疫力量集中或干擾防疫判斷的作為，當免則免，至於如有零星個案生時，在溯源檢疫上，該匡列接觸者就儘量匡列，這也是另一種形式的普篩。

指揮中心發言人莊人祥表示，凡外籍人士入境都須檢附三日內採檢陰性證明，若無則入境都要進行14日居家檢疫，機場入境有症狀者就會採檢，採檢後送集中檢疫所，無症狀者則居家檢疫14日，檢疫或自主健康管理期間有症狀也會送醫採檢。

(工商 )