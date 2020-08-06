行政院推動放寬公務機關用人，讓考試院再度對槓！考試院會今天通過發表聲明，強調近年中央三級機關首長政務常務雙軌制、機要或聘用人員進用，乃至聘約人員人事條例草案的擬定，均背離公平取才、保障人民基本權、照顧弱勢的價值，將對文官制度造成重大衝擊。

本屆考試委員任期將到本月底截止，考試院今天召開院會，多位考委在會中，對行政院近年放寬公務機關人員的進用資格表示不滿，考試院會也通過發表聲明，明確表達考試院對此事的立場。

考試院在聲明中指出，考試取才是我國社會普遍認同的價值，它同時具有促進階層流動的功能，憲法第18條明定「人民有應考試服公職之權」。政府遷臺後，考試院於民國39年舉辦全國性高普考試迄今，從未間斷，考試用人政策始終如一。

考試院認為，國民對考試院的高度肯定，顯見全民對於憲法第85條「公務人員之選拔，應實行公開競爭之考試制度」有極高共識，此一政策對於保障弱勢人權、促進階層流動，實有極大貢獻。

數十年來，考試院貫徹憲法公開競爭考試用人，從早期取消無須考試即可進用的雇員制度、修法防堵專技人員轉任的後門、廢除甲等特考、明定未通過國家考試之黑牌警察退場機制，以及行政院組改期間，遏阻勞保局、健保局金融雇員取得公務人員的任用資格之提案等，均是明證。

聲明中指出，近年，中央三級機關首長政務常務雙軌制、機要或聘用人員（如口譯哥）的進用，乃至於聘約人員人事條例草案的擬定，均背離公平取才、保障人民基本權、照顧弱勢的價值。

考試院以聘約人員人事條例草案為例，政府部門職位如改為國家考試任用和聘約人員雙軌，屆時作為補充人力的約聘僱人員，恐將從目前占政府預算員額的8％，急遽成長，並將大幅壓縮常任文官的位置，「此對每年孜孜矻矻努力準備國家考試的數十萬應考人，以及現職公務人員士氣無疑是一大打擊，對文官制度亦是重大衝擊」。

聲明中強調，考試院數十年來憑藉著獨立運作，確保國家考試的公平性，已獲得社會的高度認同，更需各界加以維護。

考試院也強調，文官中立制度不但是對文官制度的實質保護，也是貫徹憲法第18條對整體常任文官的制度性保障意旨，當政黨政治輪流執政成為常態時，唯有在健全的文官制度，以及服公職基本權受到完整保護的前提下，國家方能維持穩定發展，不因執政權的更替，發生政府治理的危機；此乃民主政治發展的重要關鍵。

聲明中強調，我國中央政府迄今經3次政黨輪替，過程中政府運作平順，未造成政治動盪，亦未付出重大社會成本，專業中立文官扮演的穩定力量至為關鍵。

因此，考試院認為，如將考試權歸屬行政院所屬，一旦行政院主張行政一體原則，恐怕身處這樣組織結構的多數人都難以應對；屆時由憲法第18條人民服公職基本權所衍生的文官中立制度性保障，恐將動搖。

(中時 )