旁邊塑膠桶中還殘留血水。（新北市環保局提供／許哲瑗新北傳真）

稽查員埋伏時發現可疑人士正在挖土掩埋。（新北市環保局提供／許哲瑗新北傳真）

稽查員會同派出所員警進入店家查核作業情形。（新北市環保局提供／許哲瑗新北傳真）

新北市瑞芳區吳姓鯊魚煙販賣業者，多次遭民眾檢舉攤位環境髒換、散發惡臭，環保局暗中蒐證，果然逮獲店內員工載著裝滿血水、腐敗魚屍的塑膠桶，趁四下無人非法掩埋在路邊草叢，吳姓業者遭逮後還辯稱這是「肥料」；新北市環保局今依《廢棄物清理法》將2業者送辦，最重可處5年有期徒刑。

新北市環保局表示，7月底接獲民眾檢舉，指出瑞芳區建基路2段一處鯊魚煙業者，經常在路旁草叢掩埋廢棄物，導致周邊瀰漫嚴重惡臭，稽查員到場發現，附近土推確實有明顯腐敗異味、佈滿蒼蠅及翻土痕跡。

為避免打草驚蛇，稽查員先在附近埋伏，4日上午發現外籍員工駕駛推高機，載運塑膠桶至鄰近路旁挖土掩埋，稽查員一路錄影蒐證，待時機成熟後上前稽查，果然發現土堆內藏有大量魚屍，且塑膠桶還殘留血水，立即通報當地派出所聯絡通譯、店家負責人到場說明。

吳姓業者到案後坦承有掩埋行為，但辯稱這是他的「休閒活動」，他說將切邊後的魚肉作為肥料掩埋至果樹旁，平常都是自己處理，因臨時有事，才麻煩店內外籍員工協助；外籍員工則表示，他依雇主指示掩埋魚肉，還有廢木炭等，其他的事情並不清楚。

環保局表示，全案依違反《廢棄物清理法》移送地檢署偵辦，最重可處5年以下有期徒刑，得併科罰金1500萬元，另因掩埋地點位於坡保育用地，已移請土地管理單位認定是否違反《水土保持法》。

(中時 )