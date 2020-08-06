緯創(3231)集團旗下緯創醫學科技今(6)日與高雄榮民總醫院以及中華電信，三方簽署合作備忘錄(MOU)，共組國際醫療服務海外拓展團隊，結合科技業技術能量、專業精實醫療以及5G前瞻應用，藉由三方跨產業核心優勢，積極推廣至國際社會，展現台灣智慧醫療科技實力，造福廣大人群。

緯創資通技術長暨緯創醫學科技總經理黃俊東表示，緯創在專業醫學方面已扎下深厚基礎，團隊擁有廣而深的醫療專業與資訊技術，並融入5G時代最需要的醫療物聯網創新技術，以軟體輔以硬體之全面性智慧醫療解決方案，冀望推動微型化醫學中心等級的雲端醫療平台，以實現後疫情時代善醫利病的遠距醫療。

緯創集合跨領域專家昇華整合型數位病理平台，成就21世紀精準醫療的大數據油田，此次攜手高雄榮總與中華電信，期能共創嶄新醫療服務生態圈。

高雄榮民總醫院院長林曜祥表示，高雄榮總研創資訊團隊已規劃將醫療照護、醫學研究結合多方人工智慧、物聯網、5G科技的數位遠距等各類型產業互相支援模式，把檢疫、疫情調查、隔離措施安排，以及檢驗、影像、病理報告等監測醫療服務，無縫串接防疫經驗，整合成醫療服務及防疫解決方案等技術合作，提供給新南向的國家運用，深化國際合作。

中華電信國際電信分公司總經理吳學蘭則表示，台灣新冠防疫成果讓全世界都看到醫療科技產業實力，同時看到更多商機發展與合作機會，尤其在越南、泰國、印尼等東南亞新興國家，隨著其國家經濟的飛速成長，政府越來越重視健康與醫療的照護發展，這次與高雄榮總、緯創醫學科技組成跨領域國際服務團隊，希望未來能有更多醫療科技優質廠商加入行列，壯大台灣專業團隊陣容。

(時報資訊)